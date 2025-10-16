ОВДЕ ЛЕПА РЕЧ НЕ ОТВАРА ГВОЗДЕНА ВРАТА Ево како да вам ChatGPT даје тачне одговоре, и начин ће вас изненадити
Каже се да лепа реч и гвоздена врата отвара. Међутим, изгледа да то не важи за вештачку интелигенцију.
Истраживање које је спровео Универзитет у Пенсилванији показало је да нељубазни упити упућени ChatGPT четботу дају боље одговоре од оних који су формулисани пристојно.
У занимљивој студији утврђено је да захтеви који се могу оценити као „веома груби” дају тачне резултате у 84,4% случајева. С друге стране, питања постављена на изразито љубазан начин била су тачна у 80,8% случајева.
Разлика можда не делује велика, али противречи ранијим открићима да четботови имитирају општеприхваћене друштвене норме и награђују лепо понашање. „Супротно очекивањима, нељубазна питања дају убедљивије резултате од љубазних”, наводе аутори истраживања.
Како би боље илустровали значај свог открића, аутори цитирају посебан извештај из претходне године, према којем захтеви формулисани на неучтив начин негативно утичу на перформансе модела.
Али студија Универзитета у Пенсилванији указује на нешто сасвим друго, барем када је реч о ChatGPT-4о моделу - бруб тон заправо има стабилизујући ефекат и повећава тачност одговора. Према ауторима, нови модели више не покушавају да опонашају друштвене норме. Уместо тога, понашају се као обичне машине које награђују директност, а не пристојност. Али шта би могло бити узрок таквог понашања?
Тврди се да љубазно формулисана, индиректна питања могу да створе двосмисленост („Да ли бисте могли, молим вас, да ми кажете”). Директно постављени захтеви („Реци ми одговор”), с друге стране, уклањају могућност да се модел збуни због сложених језичких конструкција.
Иако истраживање још увек чека академску рецензију, већ је привукло пажњу стручњака из ове области - и показује да будући АИ модели можда неће захтевати само техничку, већ и друштвену калибрацију.