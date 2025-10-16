clear sky
ФАНОВИ ТЕЈЛОР СВИФТ МАСОВНО ПОХРЛИЛИ У ВИЗБАДЕНСКИ МУЗЕЈ Да ли певачица стварно личи на трагичну јунакињу Офелију на платну?

16.10.2025. 14:33 14:46
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
тејлор
Фото: Printscreen Youtube/ Nats Can Fly OAC

Велики број обожавалаца певачице Тејлор Свифт посетио је Хесенски музеј Дармштат у немачком граду Визбадену, након што су на друштвеним мрежама уочили упечатљиву сличност између једне уметничке слике и уводне сцене из спота за њен најновији музички хит „Судбина Офелије”.

Стотине додатних посетилаца стигло је током викенда да види слику немачког уметника Фридриха Хајзера, која приказује Офелију трагичну јунакињу из дела Вилијама Шекспира Хамлета” – обучену у бело и окружену локвањима, пренео је АП.

Фанови су повезали ову слику са сценом из спота у којој Свифт лежи у води, у готово идентичној пози.

Портпаролка музеја Сузана Хиршман изјавила је да је једна породица чак допутовала из Хамбурга искључиво због слике, преноси америчка агенција.

 

Изненађени смо и одушевљени што је Тејлор Свифт можда користила ову слику као инспирацију за свој видео. То је сјајна прилика да допремо до публике која раније није била упозната с нама, рекао је Хенинг.

Иако се не зна са сигурношћу да ли је управо Хајзерово дело послужило као инспирација, визуелне сличности су евидентне, истичу званичници музеја.

 

Слика потиче с почетка 20. века, иако тачна година није позната.

Песма Судбина Офелије тренутно се налази на првом месту музичких листа у Сједињеним Америчким Државама и Немачкој.

тејлор свифт спот сликарство
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
