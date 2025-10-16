ФАНОВИ ТЕЈЛОР СВИФТ МАСОВНО ПОХРЛИЛИ У ВИЗБАДЕНСКИ МУЗЕЈ Да ли певачица стварно личи на трагичну јунакињу Офелију на платну?
Велики број обожавалаца певачице Тејлор Свифт посетио је Хесенски музеј Дармштат у немачком граду Визбадену, након што су на друштвеним мрежама уочили упечатљиву сличност између једне уметничке слике и уводне сцене из спота за њен најновији музички хит „Судбина Офелије”.
Стотине додатних посетилаца стигло је током викенда да види слику немачког уметника Фридриха Хајзера, која приказује Офелију – трагичну јунакињу из дела Вилијама Шекспира „Хамлета” – обучену у бело и окружену локвањима, пренео је АП.
Фанови су повезали ову слику са сценом из спота у којој Свифт лежи у води, у готово идентичној пози.
Портпаролка музеја Сузана Хиршман изјавила је да је једна породица чак допутовала из Хамбурга искључиво због слике, преноси америчка агенција.
„Изненађени смо и одушевљени што је Тејлор Свифт можда користила ову слику као инспирацију за свој видео. То је сјајна прилика да допремо до публике која раније није била упозната с нама”, рекао је Хенинг.
Иако се не зна са сигурношћу да ли је управо Хајзерово дело послужило као инспирација, визуелне сличности су евидентне, истичу званичници музеја.
Слика потиче с почетка 20. века, иако тачна година није позната.
Песма „Судбина Офелије” тренутно се налази на првом месту музичких листа у Сједињеним Америчким Државама и Немачкој.