overcast clouds
21°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КОЈЕ ВОЋЕ НАЈБОЉЕ ИДЕ СА КОЈИМ СИРОМ? Ових пет комбинација ће вас оставити без речи, МОРАТЕ пробати

03.09.2025. 21:58 22:04
Пише:
Дневник
Извор:
Информер/Дневник
Коментари (0)
да
Фото: freepik, ilustracija

Спојеви сира и воћа могу да буду неочекивано узбудљиви - и невероватно укусни. Када се правилно комбинују, њихови контрастни укуси стварају прави ватромет на непцу.

Слано, кремасто, свеже и сочно - све то можете да добијете у само једном залогају, пише портал "24 сата". Доносимо вам пет изненађујућих, али савршено уравнотежених комбинација сира и воћа које ће вас одушевити, било да их послужујете на забави, као предјело, било да једноставно желите себи да приуштите гурмански тренутак.

 

Чедар и јабука

Спој хрскаве, сочне јабуке с пикантним зрелим чедаром класичан је избор који увек осваја. Ако га додатно запечете на хлебу као топли сендвич, добијате укусан слатко-слани међуоброк.

Грени смит јабуке са чедаром дају израженији укус, док су гала јабуке одличне за блажу варијанту.

да
Фото: freepik, ilustracija

Козји сир и свеже бобичасто воће

Кремасти козји сир и свеже бобичасто воће, попут боровница или малина, чине лагани, освежавајући спој. Можете да користите и џем од боровница за додатну арому. Ово је савршено за лагану ужину или предјело.

 

Гауда и бресква

Орашаста гауда савршено се стапа са зрелом, слатком бресквом. Зреле брескве доносе сочност која се сјајно слаже с текстуром сира. Ако немате гауду, послужиће и зрели чедар.

 

Халуми и лубеница

Испеците халуми до златне боје, а затим га послужите уз охлађене коцке лубенице. Контраст између сланог сира и слатке, сочне лубенице доноси право летње освежење. Осим укуса, треба истаћи и да лубеница помаже варењу и освежава.

 

Пармезан и јагоде

Танко сечени пармезан послужен на препеченом хлебу с јагодама и капима балзамика чини префињену комбинацију слано-слатких нота. Изненађујуће је добра опција за елегантно предјело или лагану ужину.

сир воће укуси
Извор:
Информер/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај