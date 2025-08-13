КУВАЊЕ КРОМПИРА ИМА ТРИК, ЗА НЕОДОЉИВ УКУС! Нису довољни само вода и со, постоји тајни састојак или доступна замена за њега
Следећи пут кад кувате ово омиљену намирницу, не заборавите на тајну од које ће она добити чврст облик и пун укус
Кромпир је омиљена намирница у свакој кухињи, али припрема често зна да буде досадна: вода, со и готови смо. Међутим, постоји мали трик који ће потпуно променити текстуру и укус, а вероватно га већ имате у ормарићу.
Зашто вода и со нису довољни
Када кувате кромпир само у води са сољу, део скроба излази на површину и кромпир може да се распадне или упије превише воде. То је ваша свакодневна метода, али не даје онај савршено чврст облик и интензиван укус који бисте желели.
Трик са сирћетом
Док кромпир кува, после отприлике 15 минута додајте у шерпу једну кашичицу сирћета (алкохолно или винско) заједно са сољу. Сирће ће формирати танку спољашњу „корицу“ на кромпиру, због чега оно задржи облик и не упије вишак течности. Ово је довољно да четири до пет средњих кромпира остану компактни, али и нежни.
Како Пх помаже укусу и текстури
Киселост сирћета спречава разградњу пектина у кромпиру, па се не распадају ћелије биљке и не губи се арома. Укус постаје интензивнији, а сам кромпир добија пријатну благу киселкасту ноту. Ако вам сирће није при руци, лимунов сок делује потпуно исто – али даје и освежавајућу цитрусну арому.
Следећи пут када кувате кромпир, не заборавите на овај једноставан састојак. Резултат ће бити савршено чврст, ароматичан и пун укуса!
Крстарица