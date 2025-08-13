clear sky
35°C
13.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1713
usd
100.7752
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КУВАЊЕ КРОМПИРА ИМА ТРИК, ЗА НЕОДОЉИВ УКУС! Нису довољни само вода и со, постоји тајни састојак или доступна замена за њега

13.08.2025. 13:29 13:46
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица
Коментари (0)
кромпир кување
Фото: youtube prinstcrin/ Guman TV

Следећи пут кад кувате ово омиљену намирницу, не заборавите на тајну од које ће она добити чврст облик и  пун укус

Кромпир је омиљена намирница у свакој кухињи, али припрема често зна да буде досадна: вода, со и готови смо. Међутим, постоји мали трик који ће потпуно променити текстуру и укус, а вероватно га већ имате у ормарићу.

Зашто вода и со нису довољни

Када кувате кромпир само у води са сољу, део скроба излази на површину и кромпир може да се распадне или упије превише воде. То је ваша свакодневна метода, али не даје онај савршено чврст облик и интензиван укус који бисте желели.

Трик са сирћетом

Док кромпир кува, после отприлике 15 минута додајте у шерпу једну кашичицу сирћета (алкохолно или винско) заједно са сољу. Сирће ће формирати танку спољашњу „корицу“ на кромпиру, због чега оно задржи облик и не упије вишак течности. Ово је довољно да четири до пет средњих кромпира остану компактни, али и нежни.

Како Пх помаже укусу и текстури

Киселост сирћета спречава разградњу пектина у кромпиру, па се не распадају ћелије биљке и не губи се арома. Укус постаје интензивнији, а сам кромпир добија пријатну благу киселкасту ноту. Ако вам сирће није при руци, лимунов сок делује потпуно исто – али даје и освежавајућу цитрусну арому.

Следећи пут када кувате кромпир, не заборавите на овај једноставан састојак. Резултат ће бити савршено чврст, ароматичан и пун укуса!

Крстарица

кромпир кување трикови у кухињи
Извор:
Крстарица
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
И РЕСТОРАНИ ГА КОРИСТЕ, АЛИ ИМ НИЈЕ ГЊЕЦАВ Ево како да савршено припремите кромпир из замрзивача
помфрит

И РЕСТОРАНИ ГА КОРИСТЕ, АЛИ ИМ НИЈЕ ГЊЕЦАВ Ево како да савршено припремите кромпир из замрзивача

14.07.2025. 18:23 18:30
Волим
0
Коментар
0
Сачувај