НЕЋЕТЕ ПРЕСТАТИ ДА ИХ ЈЕДЕТЕ! Мини крофнице са кремом које се праве без квасца, а готове су за само 10 минута
Ако вам се пријело нешто слатко или слано, а немате времена да чекате да тесто нарасте – ове брзе крофнице пуфнице су право решење.
Нема квасца, нема мешења, а резултат су мекане, мирисне и ваздушасте куглице које нестају чим их изнесете на сто. Одличне су и за доручак и за ужину, а спремне су брже него што скувате кафу.
Потребно је:
1 јаје
200 мл јогурта
1 ванилин шећер
1 кашичица прашка за пециво
1 лонче од 200 г брашна
3 кашике уља
прстохват соли
уље за пржење
Припрема
Јаје умутити, додати мало соли, уље, јогурт па изједначити. Додати просејано брашно и прашак за пециво и ванилин шећер. Све жицом мешати да буде без грудвица.
Угрејати уље за 2 прста па кашиком спуштати са мањом кашиком на гомилице полако. Уље мора бити средње вруће. Окретати кад зарумени доња страна.
Пржене вадтити решетком на папирну салвету и служити топло. Могу слане или слатке. Брз доручак или ужина, овакве крофнице су увек добродошле на брзину.