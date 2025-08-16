clear sky
30°C
16.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕЋЕТЕ ПРЕСТАТИ ДА ИХ ЈЕДЕТЕ! Мини крофнице са кремом које се праве без квасца, а готове су за само 10 минута

16.08.2025. 10:44 10:54
Пише:
Дневник
Извор:
K1info
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Ако вам се пријело нешто слатко или слано, а немате времена да чекате да тесто нарасте – ове брзе крофнице пуфнице су право решење.

Нема квасца, нема мешења, а резултат су мекане, мирисне и ваздушасте куглице које нестају чим их изнесете на сто. Одличне су и за доручак и за ужину, а спремне су брже него што скувате кафу.

Потребно је:

1 јаје

200 мл јогурта

1 ванилин шећер

1 кашичица прашка за пециво

1 лонче од 200 г брашна

3 кашике уља

прстохват соли

уље за пржење

Припрема

Јаје умутити, додати мало соли, уље, јогурт па изједначити. Додати просејано брашно и прашак за пециво и ванилин шећер. Све жицом мешати да буде без грудвица.

Угрејати уље за 2 прста па кашиком спуштати са мањом кашиком на гомилице полако. Уље мора бити средње вруће. Окретати кад зарумени доња страна.

Пржене вадтити решетком на папирну салвету и служити топло. Могу слане или слатке. Брз доручак или ужина, овакве крофнице су увек добродошле на брзину.

рецепт крофна крофне
Извор:
K1info
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај