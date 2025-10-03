НЕВЕРОВАТНО ЈЕДНОСТАВНО! Питице од три састојка које ће вас одушевити ГОТОВЕ за мање од 20 минута
У данашњем ужурбаном темпу живота, често је тешко пронаћи време за припрему укусног и домаћег оброка. Упркос томе, постоје тренуци када желимо нешто брзо, једноставно, али истовремено мекано, сочно и неодољиво.
Управо тада савршено долазе ове питице од само три састојка, које ће вас освојити својим богатим укусом и једноставном припремом.
Ове питице не захтевају компликоване технике ни посебне кулинарске вештине, а резултат је домаће пециво које мами осмех. Идеалне су за доручак, ужину, али и као ситни залогаји за све прилике, од породичних окупљања до неочекиваних посета пријатеља. Спремите се да у само неколико минута створите праву малу слану посластицу која ће освојити све у кући.
Питице од три састојка
Састојци:
• 1 паковање готових кора за питу
• 3 цела јајета
• 360 мл јогурта
• 1 кашичица прашка за пециво
• мало уља (да се коре не лепе)
• со по укусу
• сусам по жељи
Припрема:
У великој посуди умутите јаја, па додајте јогурт, прашак за пециво и со. Додајте и мало уља да се смеса повеже.
Коре исцепкајте на ситније комаде. Сваки део умачите у смесу од јаја и јогурта тако да се добро натопи.
Калуп за мафине обложите корпицама (папирним или силиконским), па у сваку ставите натопљене коре.
Одозго поспите сусамом по жељи.
Пеците у унапред загрејаној рерни на 220°Ц око 15–20 минута, док не порумене и постану хрскаве.
Послужите их топле уз јогурт или кисело млеко, а одличне су и хладне.