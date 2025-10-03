moderate rain
8°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕВЕРОВАТНО ЈЕДНОСТАВНО! Питице од три састојка које ће вас одушевити ГОТОВЕ за мање од 20 минута

03.10.2025. 17:21 17:26
Пише:
Дневник
Извор:
Žena.Blic
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

У данашњем ужурбаном темпу живота, често је тешко пронаћи време за припрему укусног и домаћег оброка. Упркос томе, постоје тренуци када желимо нешто брзо, једноставно, али истовремено мекано, сочно и неодољиво.

Управо тада савршено долазе ове питице од само три састојка, које ће вас освојити својим богатим укусом и једноставном припремом.

Ове питице не захтевају компликоване технике ни посебне кулинарске вештине, а резултат је домаће пециво које мами осмех. Идеалне су за доручак, ужину, али и као ситни залогаји за све прилике, од породичних окупљања до неочекиваних посета пријатеља. Спремите се да у само неколико минута створите праву малу слану посластицу која ће освојити све у кући.

Питице од три састојка

Састојци:

           1 паковање готових кора за питу

           3 цела јајета

           360 мл јогурта

           1 кашичица прашка за пециво

           мало уља (да се коре не лепе)

           со по укусу

           сусам по жељи

Припрема:

У великој посуди умутите јаја, па додајте јогурт, прашак за пециво и со. Додајте и мало уља да се смеса повеже.

Коре исцепкајте на ситније комаде. Сваки део умачите у смесу од јаја и јогурта тако да се добро натопи.

Калуп за мафине обложите корпицама (папирним или силиконским), па у сваку ставите натопљене коре.

Одозго поспите сусамом по жељи.

Пеците у унапред загрејаној рерни на 220°Ц око 15–20 минута, док не порумене и постану хрскаве.

Послужите их топле уз јогурт или кисело млеко, а одличне су и хладне.

 

рецепт пита мафини
Извор:
Žena.Blic
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај