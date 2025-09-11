НИКО ВАМ НИЈЕ РЕКАО: Један састојак прави невероватну разлику у кромпир салати
Кромпир салата идеалан је оброк за свако доба дана, а захваљујући једном састојку успећете значајно да побољшате њен укус.
Мајонез остаје савршен додатак, али кувари са странице Food52 предлажу још један састојак за кремасту и пикантну кромпир салату. Препоручују да као основу користите мајонез, а затим додате млаћеницу (течност која остаје након прављења маслаца од павлаке), млади лук и, што је кључно – рен.
Потребни састојци
680 грама младог кромпира
85 грама млаћенице
75 грама мајонеза
1,5 велика кашика рена
1 велика кашика свежег млевеног копра
25 грама исецканог младог лука
Припрема
Ставите кромпир у велику шерпу и прелијте га хладном водом тако да буде покривен најмање два и по центиметра. Додајте две кашике соли и пустите да проври на јакој ватри, а затим је смањите.
Кувајте кромпир 12 до 15 минута. Смањена ватра ће га учинити меканим без да постане кашаст, а кора ће остати нетакнута. Оцедите га и оставите да се прохлади на собној температури. Док се хлади, у великој чинији помешајте преостале састојке и умутите жицом.
Када се кромпир охлади, пресеците га по дужини на четвртине и добро измешајте са осталим састојцима. По жељи додајте со и бибер. Прекријте чинију са кромпиром и ставите у фрижидер пре служења.