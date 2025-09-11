overcast clouds
21°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НИКО ВАМ НИЈЕ РЕКАО: Један састојак прави невероватну разлику у кромпир салати

11.09.2025. 16:50 17:04
Пише:
Дневник
Извор:
Klix.ba
Коментари (0)
кромпир
Фото: Ilustracija pixabay

Кромпир салата идеалан је оброк за свако доба дана, а захваљујући једном састојку успећете значајно да побољшате њен укус.

Мајонез остаје савршен додатак, али кувари са странице Food52 предлажу још један састојак за кремасту и пикантну кромпир салату. Препоручују да као основу користите мајонез, а затим додате млаћеницу (течност која остаје након прављења маслаца од павлаке), млади лук и, што је кључно – рен.

Потребни састојци

680 грама младог кромпира

85 грама млаћенице

75 грама мајонеза

1,5 велика кашика рена

1 велика кашика свежег млевеног копра

25 грама исецканог младог лука

Припрема

Ставите кромпир у велику шерпу и прелијте га хладном водом тако да буде покривен најмање два и по центиметра. Додајте две кашике соли и пустите да проври на јакој ватри, а затим је смањите.

Кувајте кромпир 12 до 15 минута. Смањена ватра ће га учинити меканим без да постане кашаст, а кора ће остати нетакнута. Оцедите га и оставите да се прохлади на собној температури. Док се хлади, у великој чинији помешајте преостале састојке и умутите жицом.

Када се кромпир охлади, пресеците га по дужини на четвртине и добро измешајте са осталим састојцима. По жељи додајте со и бибер. Прекријте чинију са кромпиром и ставите у фрижидер пре служења.

салата кромпир рен
Извор:
Klix.ba
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОВАКВУ КРОМПИР САЛАТУ ЈОШ НИСТЕ ПРОБАЛИ Готова је за само 15 минута
кромпир

ОВАКВУ КРОМПИР САЛАТУ ЈОШ НИСТЕ ПРОБАЛИ Готова је за само 15 минута

10.07.2025. 19:59 20:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КРОМПИР САЛАТА какву НИСТЕ ПРОБАЛИ до сад

КРОМПИР САЛАТА какву НИСТЕ ПРОБАЛИ до сад

26.12.2023. 13:55 14:16
Волим
0
Коментар
0
Сачувај