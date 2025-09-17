scattered clouds
САМО ТРИ САСТОЈКА ЗА ЗВАНИЧНО НАЈБОЉИ СОС НА СВЕТУ Без пржења, динстања, сецкања ЈЕДНОСТАВНО, А САВРШЕНО

17.09.2025. 18:16 18:31
Пише:
Дневник
Извор:
Klix.ba
сос
Фото: Ilustracija pixabay

Паста је многима једно од омиљених јела, а сос од парадајза, који је Delish.com прогласио „најбољим сосом на свету“, можете направити од само три састојка.

 

Овај рецепт је први пут објављен 1992. године у књизи Essentials of Classic Italian Cooking кулинарске ауторке Marcelle Hazan. За његову припрему потребни су вам конзервирани парадајз, лук и већи комад путера.

„Ниједан други сос није успешнији у представљању италијанске кухиње од добро припремљеног соса од парадајза“, навела је Хазан у књизи.

Пола главице лука ставите у шерпу с путером и конзервираним парадајзом, а затим оставите да лагано крчка 45 минута. За разлику од већине других метода за припрему соса од парадајза, за овај рецепт није потребно сецкање, пржење нити додавање зачина.

„Marcella је била геније када је у питању укус. Одмах је схватила како укус утиче на јело. Запитала се: ‘Зашто сецкати лук? Зашто динстати? Ставићу лук, парадајз и путер заједно и заборавити на остало’“, испричао је раније њен супруг Виктор Хазан.

