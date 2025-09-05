САМО ЗА ПРАВЕ ГУРМАНЕ! Далматинска паштицада по оригиналном рецепту, вреди сваког залогаја
Далматинска паштицада није обично јело – то је симфонија укуса која захтева време, стрпљење и љубав, а награђује вас мирисом и укусом који се памте цео живот.
ОРИГИНАЛНИ РЕЦЕПТ ЗА ДАЛМАТИНСКУ ПАШТИЦАДУ Гурманско јело које помера границе доброг укуса
Само додајте прилог по жељи.
Потребно је:
• 2 кг јунетине од бута
• 200 г суве сланине
• 3 велике главице црног лука
• 8 ченова белог лука
• 400 г зелени за супу
• 1 већа јабука
• 1 конзервирани пелат
• 200 мл уља
• 2 кашике сенфа
• 400 мл црног вина
• 5 сувих шљива
• 1 кашика шећера
• ловоров лист, рузмарин и мајчина душица
• суви зачин
• со, бибер
Припрема:
Месо очистите, сланину исеците на танке шните, очистите 5 ченова белог лука и прережите на пар делова. Месо добро посолите, премажите сенфом и уљем и оставите да одстоји преко ноћи или минимум 4 сата. Нагло на уљу запеците месо и оставите га са стране. Убаците у исти тигањ црни и бели лук и ситно исецкано коренасто поврће. Вратите месо, улијте воду и вино, додајте суви зачин, поклопите и оставите на лаганој ватри до два и по сата уз повремено додавање воде и вина. Очистите јабуку, па додајте и њу, као и конзервирани парадајз исецкан на комадиће, шећер и исецкане суве шљиве које сте држали потопљене у води пола сата. Додајте повремено воду и оставите да се јело кува најмање 4 сата. На крају зачините, па месо извадите, сос пропасирајте и прокувајте. Јело послужите уз њоке или резанце.