broken clouds
32°C
05.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

САМО ЗА ПРАВЕ ГУРМАНЕ! Далматинска паштицада по оригиналном рецепту, вреди сваког залогаја

05.09.2025. 16:38 16:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Trpeza.alo
Коментари (0)
da
Фото: printscreen / TikTok/ Tales From The Road

Далматинска паштицада није обично јело – то је симфонија укуса која захтева време, стрпљење и љубав, а награђује вас мирисом и укусом који се памте цео живот.

ОРИГИНАЛНИ РЕЦЕПТ ЗА ДАЛМАТИНСКУ ПАШТИЦАДУ Гурманско јело које помера границе доброг укуса

 

 

 

Само додајте прилог по жељи.

Потребно је:

           2 кг јунетине од бута

           200 г суве сланине

           3 велике главице црног лука

           8 ченова белог лука

           400 г зелени за супу

           1 већа јабука

           1 конзервирани пелат

           200 мл уља

           2 кашике сенфа

           400 мл црног вина

           5 сувих шљива

           1 кашика шећера

           ловоров лист, рузмарин и мајчина душица

           суви зачин

           со, бибер

Припрема:

Месо очистите, сланину исеците на танке шните, очистите 5 ченова белог лука и прережите на пар делова. Месо добро посолите, премажите сенфом и уљем и оставите да одстоји преко ноћи или минимум 4 сата. Нагло на уљу запеците месо и оставите га са стране. Убаците у исти тигањ црни и бели лук и ситно исецкано коренасто поврће. Вратите месо, улијте воду и вино, додајте суви зачин, поклопите и оставите на лаганој ватри до два и по сата уз повремено додавање воде и вина. Очистите јабуку, па додајте и њу, као и конзервирани парадајз исецкан на комадиће, шећер и исецкане суве шљиве које сте држали потопљене у води пола сата. Додајте повремено воду и оставите да се јело кува најмање 4 сата. На крају зачините, па месо извадите, сос пропасирајте и прокувајте. Јело послужите уз њоке или резанце.

рецепт рецепт дана јело јеловник ручак
Извор:
Дневник/Trpeza.alo
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај