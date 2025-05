САСТАВНИ ЈЕ ДЕО НАШЕ ТРПЕЗЕ А У СТВАРИ ЈЕ ЈЕДНО ОД НАЈЗДРАВИЈИХ ЈЕЛА НА СВЕТУ Јача имуитет, побољава варење, затеже кожу!

Међутим, према нутриционистичком порталу Eat This, Not That, ова традиционална супа нуди много више од удобности – једно је од најздравијих јела на свету, са низом доказаних здравствених предности.

Стручњаци истичу да редовно конзумирање пилеће супе може побољшати варење, ојачати имунитет, па чак и позитивно утицати на изглед коже.

Више од лека против прехладе: Супа која обнавља тело и дух

Иако је многи повезују искључиво са ублажавањем симптома грипа, предности пилеће супе далеко превазилазе краткорочно олакшање. Захваљујући свом саставу и топлоти, делује антиинфламаторно, хидрира тело и подстиче детоксикацију.

У наставку представљамо шест кључних здравствених предности које пилећа супа може имати на тело, заједно са научним објашњењима и препорукама нутрициониста.

1. Побољшава варење и здравље црева

Супа припремљена са доста поврћа, попут шаргарепе, целера, лука, богата је влакнима која стимулишу пробавни систем и продужавају осећај ситости. Поред тога, садржи витамине, минерале и антиоксиданте који подржавају равнотежу цревне флоре и јачају опште здравље.

Ако се припреми од пилећих костију, ова супа постаје природни извор колагена – протеина који доприноси еластичности коже и може помоћи у смањењу бора и целулита.

2. Природна детоксикација: Чисти тело и хидрира

Лекари редовно саветују повећан унос течности током болести, а пилећа супа нуди идеалну комбинацију воде, соли и електролита. Ова равнотежа помаже телу да се брже ослободи вируса, бактерија и токсина, чиме се убрзава процес зарастања.

3. „Дезинфекција“ грла: Помаже код упале

Захваљујући присуству соли и зачина, топла супа може имати сличан ефекат као гргљање топлом сланом водом. Док пролази кроз ждрело, помаже у смањењу бактерија у устима и грлу, убрзавајући смиривање упале.

4. Ублажава симптоме грипа и вируса

Испарења топле супе делују слично као удисање – отварају синусе и олакшавају дисање. Топлина супе загрева тело изнутра, подстиче циркулацију и снижава температуру, а самим тим и непријатне симптоме као што су запушен нос и умор.

5. Враћа снагу и енергију

Током болести или после физичке исцрпљености, пилећа супа може послужити као природни извор енергије. Протеини из пилетине и витамини из поврћа обезбеђују телу хранљиве материје које су му потребне за регенерацију и враћање виталности.

6. Снажан антиинфламаторни ефекат

Научна истраживања потврђују да пилећа супа има изражен антиинфламаторни ефекат. Наиме, показало се да смањује производњу неутрофила – белих крвних зрнаца одговорних за стварање упале и прекомерне слузи.

Према истраживачима, редовно конзумирање ове супе може помоћи и код озбиљнијих респираторних проблема, укључујући астму, емфизем и оток ткива.

Који састојци су кључни за максималну корист?

Према нутриционистима, најздравија пилећа супа садржи пилетину, лук, шаргарепу и целер. Пилетина је богата цистеином, аминокиселином која помаже у разбијању слузи у плућима и олакшава искашљавање. Шаргарепа и целер садрже бета-каротен и витамин Ц који стимулишу имуни систем и убрзавају опоравак, док је лук богат антиоксидансима који додатно штите организам од инфекција и упала.

Традиционална медицина потврђена науком

Иако се кокошја супа генерацијама користи као народни лек, савремена наука све више потврђује њену ефикасност у очувању здравља. Без обзира да ли је конзумирате ради здравља црева, хидратације, подршке имунитету или бољег изгледа коже – ова једноставна супа може имати снажан позитиван утицај на ваше опште здравље.

Ако још увек није редован део ваше исхране, сада је савршено време да то промените.