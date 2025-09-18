СВАКА ПИТА ЋЕ БИТИ САВРШЕНА Овај ТАЈНИ ПРЕЛИВ пекари стављају и у слане, и у слатке делиције из рерне
Ако сте се икада питали зашто су пите из пекаре увек сочне, мекане и ваздушасте, док ваше код куће некада испадну суве или тврде, решење је једноставно: тајни прелив.
Овај универзални прелив користе и професионални кувари и пекари, јер одговара и сланим и слатким питама. Сада га можете направити код куће и претворити сваку питу у савршенство.
Пекаре не штеде на једном кључном кораку – преливу. Овај корак даје пити влажност, мекоћу и богат укус. Ова смеса је толико једноставна да ћете се питати зашто је раније нисте пробали.
Састојци:
- 1 суви квасац
- 2 шоље млека
- 1 шоља уља
- 7 кашика брашна
- со или шећер (по избору)
Како се користи прелив за питу?
Промешајте све састојке, премажите сваку кору пре него што додате фил, а остатак прелива прелијте преко целе пите. Оставите да одстоји 1,5 сат пре печења, пише Најжена.