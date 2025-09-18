clear sky
15°C
18.09.2025.
Нови Сад
eur
117.179
usd
99.3379
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СВАКА ПИТА ЋЕ БИТИ САВРШЕНА Овај ТАЈНИ ПРЕЛИВ пекари стављају и у слане, и у слатке делиције из рерне

18.09.2025. 22:27 22:31
Пише:
Дневник
Извор:
Најжена
Коментари (0)
храна
Фото: pexels.com

Ако сте се икада питали зашто су пите из пекаре увек сочне, мекане и ваздушасте, док ваше код куће некада испадну суве или тврде, решење је једноставно: тајни прелив.

Овај универзални прелив користе и професионални кувари и пекари, јер одговара и сланим и слатким питама. Сада га можете направити код куће и претворити сваку питу у савршенство.


Пекаре не штеде на једном кључном кораку – преливу. Овај корак даје пити влажност, мекоћу и богат укус. Ова смеса је толико једноставна да ћете се питати зашто је раније нисте пробали.

Састојци:

- 1 суви квасац

- 2 шоље млека

- 1 шоља уља

- 7 кашика брашна

- со или шећер (по избору)

Како се користи прелив за питу?

Промешајте све састојке, премажите сваку кору пре него што додате фил, а остатак прелива прелијте преко целе пите. Оставите да одстоји 1,5 сат пре печења, пише Најжена.
 

пите пите и мантије пекари прелив преливање
Извор:
Најжена
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БРЗА ПИТА СА КИСЕЛИМ МЛЕКОМ Мирис детињства на столу за мање од сат времена
Пита

БРЗА ПИТА СА КИСЕЛИМ МЛЕКОМ Мирис детињства на столу за мање од сат времена

12.08.2025. 20:34 20:43
Волим
0
Коментар
0
Сачувај