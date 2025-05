БРЕД ПИТ СА НОВОМ ФРИЗУРОМ И СТАРИМ ШАРМОМ! Потпуно нови имиџ, а фанови се питају ДА ЛИ ЈЕ РАЗЛОГ његова млада девојка?

Оскаровац, који има 61 годину, познат је по честим променама изгледа, које често одражавају стил жене са којом је у вези. Ипак, његов најновији имиџ представља посебно велику промену.

Уместо дуже косе коју је носио последњих месеци, Пит је сада показао изненађујуће кратку фризуру. Глумац је задржао браду, али ју је скратио, а у комбинацији с новом фризуром, изгледао је знатно млађе, преноси "Дејли мејл".

