light rain
24°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) БИВШИ БАТЛЕР КРАЉА ЧАРСЛА ПРОГОВОРИО О КЕЈТ МИДЛТОН Један њен гест му се урезао у памћење

03.09.2025. 18:48 19:05
Пише:
Дневник
Извор:
Новости магазин
Коментари (0)
Kejt Midlton
Фото: Screenshot YT The Royal Family

Бивши батлер краља Чарлса, Грант Харолд, поделио је своја сећања на рад у Хајгроув Хаусу, а посебно се осврнуо на то каква је заиста Кејт Мидлтон у свом дому, након што је седам година радио за краља и његову породицу.

Док неки могу да претпоставе да је топло понашање које видимо у јавности део њених краљевских дужности, Грант Харолд каже да је принцеза од Велса под‌једнако љубазна и ван камера.

- Она је веома слатка, веома је опуштена. Оно што видите је оно што добијете са њом, она је дивна. Фина је девојка, такође је помало и шаљивџија, има смисла за хумор - рекао је Грант, преноси Мирор.

Грант је даље рекао да Кејт такође „никада није себе видела бољом од било кога другог“ упркос својој позицији.

 Такође каже да је принцеза од Велса заиста показала каква јесте својим поступцима који су јој се подразумевали чим би ушла у кућу.

 

 

- Када би стигла, долазила би у кухињу и попричала са нама. Улазила би у кућу, али би прво дошла да нас види, а затим би ушла у кућу, што ми се чинило прилично лепим. Веома је приземна, то покушавам да кажем, и то ми се код ње допало.

кејт мидлтон краљевска породица тајне
Извор:
Новости магазин
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КЕЈТ И МЕГАН – ИЗМЕЂУ ОСМЕХА И ТЕНЗИЈА Истина испливала: ево зашто се војвоткиње не подносе!
megan i kejt

КЕЈТ И МЕГАН – ИЗМЕЂУ ОСМЕХА И ТЕНЗИЈА Истина испливала: ево зашто се војвоткиње не подносе!

01.09.2025. 18:20 18:37
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ШУШКАЊА ДА КЕЈТ МИДЛТОН ОПЕТ ИМА РАК СВЕ ГЛАСНИЈЕ Има само 41 килограм, спекулише се да носи перику?
kejt

(ВИДЕО) ШУШКАЊА ДА КЕЈТ МИДЛТОН ОПЕТ ИМА РАК СВЕ ГЛАСНИЈЕ Има само 41 килограм, спекулише се да носи перику?

25.08.2025. 09:36 09:45
Волим
0
Коментар
0
Сачувај