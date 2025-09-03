(ФОТО) БИВШИ БАТЛЕР КРАЉА ЧАРСЛА ПРОГОВОРИО О КЕЈТ МИДЛТОН Један њен гест му се урезао у памћење
Бивши батлер краља Чарлса, Грант Харолд, поделио је своја сећања на рад у Хајгроув Хаусу, а посебно се осврнуо на то каква је заиста Кејт Мидлтон у свом дому, након што је седам година радио за краља и његову породицу.
Док неки могу да претпоставе да је топло понашање које видимо у јавности део њених краљевских дужности, Грант Харолд каже да је принцеза од Велса подједнако љубазна и ван камера.
- Она је веома слатка, веома је опуштена. Оно што видите је оно што добијете са њом, она је дивна. Фина је девојка, такође је помало и шаљивџија, има смисла за хумор - рекао је Грант, преноси Мирор.
Грант је даље рекао да Кејт такође „никада није себе видела бољом од било кога другог“ упркос својој позицији.
Такође каже да је принцеза од Велса заиста показала каква јесте својим поступцима који су јој се подразумевали чим би ушла у кућу.
- Када би стигла, долазила би у кухињу и попричала са нама. Улазила би у кућу, али би прво дошла да нас види, а затим би ушла у кућу, што ми се чинило прилично лепим. Веома је приземна, то покушавам да кажем, и то ми се код ње допало.