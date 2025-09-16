(ФОТО) ЏЕЈ ЛО НЕПРЕПОЗНАТЉИВА! Погледајте како изгледа са плавом косом ЗБОГ УЛОГЕ У ФИЛМУ ПОТПУНО ПРОМЕНИЛА ИМИЏ
Америчка музичка звезда Џенифер Лопез изгледа непрепознатљиво на новим фотографијама, а неким њеним фановима се учинило да је реч о Гвен Стефани.
Променила је изглед због нове улоге.
Наиме, она глуми у филму "Kiss of the Spider Woman" редитеља Billa Condona. Позирала је у пин - уп стилу носећи мараму за косу и црвени кармин.
"Глумљење Ауроре било је као плес кроз златно доба филма... Са сјајем, гламуром и пуно плеса. Повратак у прошлост никада није био забавнији", написала је на друштвеним мрежама.
"Kiss of the Spider Woman" доноси причу о политичком затворенику Валентину, који дели затворску ћелију с Молином, осуђеним за недолично понашање у јавности.
Неочекивана веза се ствара док Молина препричава заплет холивудског мјузикла с Ингрид Луном у главној улози. Ово кинематографско остварење настало је према истоименој књизи Мануела Пуига из 1976. године.
Филм је премијерно приказан у јануару ове године на Санденс Филм Фестивалу.
Klix.ba