(ФОТО) ЏЕЈ ЛО НЕПРЕПОЗНАТЉИВА! Погледајте како изгледа са плавом косом ЗБОГ УЛОГЕ У ФИЛМУ ПОТПУНО ПРОМЕНИЛА ИМИЏ

16.09.2025. 18:22 18:40
Пише:
Дневник
Извор:
Klix.ba
џеј
Фото: printscreen Youtube/Vogue

Америчка музичка звезда Џенифер Лопез изгледа непрепознатљиво на новим фотографијама, а неким њеним фановима се учинило да је реч о Гвен Стефани.

Променила је изглед због нове улоге.
 

Наиме, она глуми у филму "Kiss of the Spider Woman" редитеља Billa Condona. Позирала је у пин - уп стилу носећи мараму за косу и црвени кармин.

"Глумљење Ауроре било је као плес кроз златно доба филма... Са сјајем, гламуром и пуно плеса. Повратак у прошлост никада није био забавнији", написала је на друштвеним мрежама.

"Kiss of the Spider Woman" доноси причу о политичком затворенику Валентину, који дели затворску ћелију с Молином, осуђеним за недолично понашање у јавности.

 

Неочекивана веза се ствара док Молина препричава заплет холивудског мјузикла с Ингрид Луном у главној улози. Ово кинематографско остварење настало је према истоименој књизи Мануела Пуига из 1976. године.

Филм је премијерно приказан у јануару ове године на Санденс Филм Фестивалу. 

Klix.ba

 

џенифер лопез филм имиџ
Извор:
Klix.ba
Пише:
Дневник
