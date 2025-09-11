scattered clouds
19°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ЈОСИПА ЛИСАЦ ИЗНЕНАДИЛА СТАЈЛИНГОМ НА МОРУ На прамцу брода у црном оделу! ПОРУЧИЛА ФАНОВИМА: "Ускоро више"

11.09.2025. 20:42 20:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Youtube Printscreen

Јосипа Лисац (75), једна од највећих музичких дива региона, поново је привукла пажњу својом необичном модном комбинацијом.

На Инстаграму је објавила фотографију са мора на којој позира у црном, уском оделу дугих рукава и ногавица које у потпуности прекрива тело.

„Мали предах пред оно што долази. Ускоро више!“, поручила је уз објаву, изазвавши лавину коментара својих пратилаца. „Јосипа је права дама са јединственим стилом!" "Прекрасна!", „Дивна“, „Морска вила“, „Прва дама са стилом!“ и „Како то, никада се не сунча?“ – само су неки од одушевљених, али и помало збуњених реакција.

 

Увек заштићена од сунца

 

Иако је за многе њен избор изненађење, они који прате каријеру Јосипе Лисац добро знају да певачица већ годинама током лета носи одећу која је у потпуности штити од сунчевих зрака. Још раније је открила да не подноси сунце и да пажљиво чува своју светлу пут.

Тако је и овог пута показала да остаје верна себи – а фановима поручила да их ускоро очекују нова изненађења.

јосипа лисац сунчање звезда
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НЕ ЖЕЛИМ ДА КРОЧИМ ТУ Јосипа Лисац „испрозивала“ Александру Пријовић због Арене (ВИДЕО)

НЕ ЖЕЛИМ ДА КРОЧИМ ТУ Јосипа Лисац „испрозивала“ Александру Пријовић због Арене (ВИДЕО)

20.02.2024. 11:49 13:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОВЕЗИВАЛИ СУ ЈЕ СА БРЕГОВИЋЕМ, БОРИС НОВКОВИЋ ПРИЗНАО ЈОЈ ДА ЈЕ ЗАЉУБЉЕН У ЊУ Ова певачица Бајаги је посветила чувену песму коју је отпевала Јосипа Лисац

ПОВЕЗИВАЛИ СУ ЈЕ СА БРЕГОВИЋЕМ, БОРИС НОВКОВИЋ ПРИЗНАО ЈОЈ ДА ЈЕ ЗАЉУБЉЕН У ЊУ Ова певачица Бајаги је посветила чувену песму коју је отпевала Јосипа Лисац

18.09.2023. 15:36 15:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај