(ФОТО) ЈОСИПА ЛИСАЦ ИЗНЕНАДИЛА СТАЈЛИНГОМ НА МОРУ На прамцу брода у црном оделу! ПОРУЧИЛА ФАНОВИМА: "Ускоро више"
Јосипа Лисац (75), једна од највећих музичких дива региона, поново је привукла пажњу својом необичном модном комбинацијом.
На Инстаграму је објавила фотографију са мора на којој позира у црном, уском оделу дугих рукава и ногавица које у потпуности прекрива тело.
„Мали предах пред оно што долази. Ускоро више!“, поручила је уз објаву, изазвавши лавину коментара својих пратилаца. „Јосипа је права дама са јединственим стилом!" "Прекрасна!", „Дивна“, „Морска вила“, „Прва дама са стилом!“ и „Како то, никада се не сунча?“ – само су неки од одушевљених, али и помало збуњених реакција.
Увек заштићена од сунца
Иако је за многе њен избор изненађење, они који прате каријеру Јосипе Лисац добро знају да певачица већ годинама током лета носи одећу која је у потпуности штити од сунчевих зрака. Још раније је открила да не подноси сунце и да пажљиво чува своју светлу пут.
Тако је и овог пута показала да остаје верна себи – а фановима поручила да их ускоро очекују нова изненађења.