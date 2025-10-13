(ФОТО) ЉУБАВ ИЛИ... ИПАК НЕШТО ВИШЕ? Кети Пери и бивши премијер Канаде Џастин Трудо УХВАЋЕНИ у интимном моменту на јахти СПЕКУЛАЦИЈЕ О РОМАНСИ узбуркале јавност
Фотографије које је објавио таблоид ТМЗ покренуле су талас спекулација о могућој романси између певачице Кети Пери (41) и бившег канадског премијера Џастина Трудоа (53).
Пар је прошле недеље фотографисан на Перијевој јахти Каравел, усидреној код обале Санта Барбаре, како размењују нежности.
На једној фотографији, Трудо љуби Пери у образ док је држи у наручју, док се на другој певачица, обучена у тамни купаћи костим, нежно грли уз њега.
Према писању страних медија, њих двоје су провели дан уживајући у коктелима и морским плодовима, а њихова блискост је покренула лавину коментара о природи њихове везе.
Само неколико дана касније, Трудо је виђен на Перијевом концерту са својом ћерком Елом-Грејс, где је певао уз њене највеће хитове.
⚡️ EXCLUSIVE: Katy Perry and Justin Trudeau were seen on a dinner date in Montreal https://t.co/rTiA6ggs2m pic.twitter.com/1ALsHga6st
— TMZ (@TMZ) July 29, 2025
Према изворима блиским пару, наводно постоји јака привлачност између њих, упркос изазовима које доносе родитељске обавезе и физичка дистанца.
Подсетимо се да је Пери раније ове године окончала везу са глумцем Орландом Блумом , са којим има ћерку Дејзи , док се Трудо развео од своје супруге Софи Грегоар, са којом има троје деце, 2023. године. Иако су Пери и Трудо све чешће виђани заједно, њихови представници још увек нису коментарисали спекулације о могућој вези.