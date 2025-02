(ФОТО) ПРЕМИНУЛА ПОЗНАТА ГЛУМИЦА (39) Фанови месецима били забринути због њеног изгледа

Глумица из хит серија "Бафи Убица вампира" и "Gossip Girl" Мишел Трахтенберг умрла је у 39. Њена смрт се не истражује као сумњива, потврдили су полицијски извори New York Post.

Тратенберг је у последњим месецима поставила низ забрињавајућих фотографија на Инстаграму, где има 800.000 пратилаца, на којима је изгледала мршаво и слабо, што је код неких фанова изазвало коментаре о њеном драматичном губитку тежине или питањима да ли је на дроги.

Прошлог јануара, Трахтенберг је одговорила на забринутост својих фанова, рекавши да је "срећна и здрава" и да никада није имала пластичне операције.

Рођена у Њујорку 11. октобра 1985. године, Трахтенберг је своју прву улогу добила са девет година у класичној Никелодеон серији из 1990-их "The Adventures of Petе and Pete", где је играла необичну девојчицу Нона Ф. Мецкленберг.

Подсетимо, Мишел је пре 4 године дигла гласи проговорила о злостављању на сету. Оптужила је редитеља и продуцента Џоса Видона да ју је злостављао.

"На сету је постојало правило. Изрека. Он више никад не сме бити сам у соби са Мишел - написала је глумица на друштвеним мрежама која је у серији глумила 2002. и 2003. године када је имала само 16 година.

"Сад сам довољно храбра као 35-годишњакиња... Да ово објавим. Ово мора да се зна. Као тинејџерка. Уз његово неприкладно понашање... Много. Неприкладно. Сад људи знају што је Џос учинио. Ово је последњи коментар на ову тему - написала је на свом Инстаграму заједно са објавом Саре Мишел Гелар, која је и сама признала да не жели да се њено име повезује са редитељем и сценаристом.

(Kurir.rs/M.J)