ДНЕВНИ ХОРОСКОП Јарца чека идила, Девици време да поклони пажњу вољеној особи
ОВАН
Ова субота доноси вам опуштање и регенерисање снага за наредну недељу. Препоручује се да га проведете у дружењу са пријатељима или породицом. За оне који уживају у самачком животу, никакви преокрети на приватном плану нису на помолу. Здравље је добро.
БИК
Много сте радили и били изузетно вредни претходних дана, тако да данас заслужујете одмор. Опустите се уз добру књигу или филм. На приватном плану је мирно и тихо и то је оно у чему највише уживате. Лагане физичке активности би вам, такође, пријале.
БЛИЗАНЦИ
Овај дан вам доноси одмор од пословних и финансијских обавеза. Опустите се окружени вама драгим особама. На емотивном плану, одвојите довољно времена и посветите се драгој особи. Могуће је неко пријатно изненађење. Уколико излазите, будите умерени у јелу.
РАК
Ова субота је одличан дан за вас, јер посветићете га одмору и опуштању. Може да се догоди да вам непланирано искрсне нека кућна активност, нека поправка или помоћ неком од укућана. Блиску особу обрадујте предлогом за излазак или краће путовање.
ЛАВ
Иако бисте на посао данас радо заборавили, може се догодити да ипак добијете позив да нешто неодложно морате да урадите. Будите отворени за све предлоге који вам се данас нуде, па чак и оне сасвим необичне. Ни викендом не би требало да запоставите вежбање.
ДЕВИЦА
Као и обично, све држите под контролом и сва је прилика да ћете у дело спровести готово све што сте за данас планирали. Остатак дана посветите вољеној особи, обрадујте је неком малом пажњом. Здрави сте, па се опустите и уживајте у заједничким тренуцима.
ВАГА
Пред вама је веома повољан дан да приведете крају неке од започетих обавеза, а да остатак времена проводете на начин који вас најбоље одмара и опушта. Посветите се квалитетном времену проведеном са партнером и, можда, приредите неко изненађење.
ШКОРПИЈА
Могуће је да ове суботе буде неопходно да неком драгом пријатељу притекнете у помоћ. Тиме уједно узвраћате све оно што вама ваши пријатељи несебично пружају. Важно је да са партнером добро комуницирате и да поделите обавезе. Добро се наспавајте.
СТРЕЛАЦ
Први дан викенда доноси вам мирнији дан када су пословне актовности у питању. Искористите га за рекреацију и дружење са пријатељима. Било би добро да и крај дана проведете у истом или сличном друштву на неком пријатном месту. Немате здравствених проблема.
ЈАРАЦ
Посветите овај слободни дан одмору и опуштању. Финансијска ситуација је стабилна све док избегавате импулсивне куповине. Хармоничан дан је пред вама уколико сте у стабилној вези и задовољни партнерским односима. Одвојите мало времена за физичке активности.
ВОДОЛИЈА
Сасвим миран дан лишен свих активност је пред вама. Идеално је време да се посветите неком свом омиљеном кретивном хобију. На пољу љубави, угађате блиској особи, а и она вама. Добро сте расположени и било би лепо да то поделите са породицом или пријатељима.
РИБЕ
Потпуно сте заслужили да се одморите од пословних обавеза. Искористите дан за дружење и излазак са пријатељима. Уколико сте слободни, обратите пажњу на нову особу која се појавила у вашем блиском окружењу. Иако је викенд, будите умерени у свему.