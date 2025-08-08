СТИЖЕ ИМ ЖИВОТНИ ПРЕОКРЕТ Чак 3 ЈАКЕ ПЛАНЕТЕ постају им одани савезници! ОВА 3 ЗНАКА ЋЕ ПРОЦВЕТАТИ У АВГУСТУ Индијски астролози: Решиће се ВЕЛИКИХ МУКА И ТЕРЕТА
С доласком августа овим знацима стижу огромне животне промене.
Ослободиће се великих мука и терета, утицаја ретроградног Меркура, док ће Сунце, Венера и Јупитер заузети такве позиције да ће им све ићи од руке.
Ови хороскопски знаци уживаће у августу, како кажу индијски астролози:
Лав
Лавови су можда недавно били збуњени или расејани, углавном због ретроградног Меркура који је утицао на њих током већег дела јула. Иако његови дуготрајни учинци трају до 11. августа, утицај слаби од средине месеца. Лавови ће искусити јачи ментални фокус, боље доношење одлука и ослобађање од старих навика или емоционалних терета. И тако ће отворити врата узбудљивим новим приликама.
Пред крај месеца, 25.августаа, Венера прелази у знак Лава, појачава се њихов шарм, привлачност и друштвене везе. Ово је време изражавање жеља, све боље друштвене контакте и самоуверен корак у центар пажње. Свемир је спреман да подржи ваше циљеве.
Рак
Рак ће имати посебно повољан месец, биће најсрећнији од свих знакова, 12. августа Венера и Јупитер срешће се у знаку Рака формирајући снажну конјункцију која подржава емоционални раст, склад у везама и лични раст. Ово ретко поравнање ствара шансу за дубоко исцељење, испуњење у љубави и породици и могућност нових почетака.
Како би у потпуности искористили предности, важно је да се Ракови фокусирају на бригу о себи и избегну да се изгубе у емоционалној зависности. Ако сте јасни у вези са оним што желите и спремни да дате приоритет свом унутрашњем миру, овај месец може донети снажне промене.
Девица
Најутицајније промене могу се догодити касније у месецу, 22. августаа Сунце улази у овај знак и означава почетак ваше сезоне. Ово је време обнове и личног оснаживања. Можда ћете осетити јачи осећај сврхе, више самопоуздања и жељу за променама у складу са својим вредностима. Уместо да се враћате старим обрасцима, искористите ово време да прихватите самодисциплину и поставите јасне циљеве. Енергија вам је наклоњена да редефинишете ко сте и кренете напред са јасном сликом о томе, пише Жена Блиц.