ОБАРАО РЕКОРД СПАВАЈУЋИ СА ХИЉАДАМА ЖЕНА, ПА ИЗАБРАО ЈЕДНУ Шта се збива у љубави Сарпера и Шекајне?
Њихова романса започета на даљину претворила се у низ бурних сцена које су гледаоце залепиле за мале екране.
Од љубоморе и контроле до суза и помирења, турски персонални тренер Сарпер Гувен и естетичарка из Лос Анђелеса Шекajна Гарнер никада нису знали за мирну луку. А сада, након нових фотографија из Лос Анђелеса, фанови се питају да ли су спремни на још једну сезону драме.
Љубавна прича турског персоналног тренера Сарпера и Шекajне започела је у популарном ријалитију „90 дана до венчања”. Међутим, већ у раним фазама, почели су да се појављују знакови за узбуну.
Контрола, правила и хвалисање прошлошћу
Један од првих проблема био је Сарперова опсесија изгледом своје партнерке – од тежине до начина облачења, желео је да све буде по његовом укусу. Поред тога, отворено се хвалио да је у прошлости спавао са више од 2.500 жена, што је Шекajну дубоко узнемирило, преноси „Screen rant”.
Као лични тренер, Сарпер је навикао да ради са разним клијентима, али му је Шекajна забранила да тренира жене, што је изазвало додатне тензије.
Њихови сукоби постали су све чешћи, а гледаоце је посебно шокирао инцидент током једне свађе када је Сарпер из руке отео Шекajнин телефон и случајно ишчупао њене екстензије за косу. Тада се Шекajна иселила у хотел и озбиљно размишљала да прекине везу.
Од раскида до веридбе
Упркос честим сукобима, пар се помирио и у шестој сезони ријалитија чак и верио, планирајући заједничку будућност у Сједињеним Америчким Државама. Шекajна је покренула процес добијања К-1 визе како би Сарпер могао да се пресели из Турске. Иако је у почетку био неодлучан да напусти свој устаљени живот, одлучио је да се пресели због љубави.
По доласку у Лос Анђелес, морао је да прихвати строга правила у кући у којој Шекajна води свој посао. Чак се шалио да је „полубескућник”, али иза хумора су се и даље криле тензије. Током једне од свађа, купио јој је поклон за рођендан који она није желела, што је поново изазвало расправу.
Сумње породице и борба са темпераментом
Шекајнине сестре, укључујући и Шарију, нису биле уверене да је Сарпер заиста променио свој темперамент. Иако су га прихватиле у породицу, забринуло их је што његове реакције често делују арогантно. Када су покушале да разговарају о његовим проблемима са бесом, Сарпер је то олако одбацио, тврдећи да „сваки мушкарац има проблема с бесом”, уместо да пружи утеху.
Шекајна, иако разуме колико му је тешко да се навикне на нови живот, јасно је ставила до знања да неће толерисати агресију и контролу. Чак је и сама рекла да ће прекинути везу уколико његово понашање не доживи озбиљну промену.
Да ли је ово ипак нови почетак?
Најновије фотографије и објаве на друштвеним мрежама откривају да је Сарпер и даље у Лос Анђелесу, што је изненадило фанове с обзиром на бурну прошлост пара. Многи верују да можда снимају нову сезону „90 дана до венчања”, док други мисле да су упркос свему пронашли начин да остану заједно.
Ипак, да би њихова прича добила срећан епилог, Сарпер ће морати да остави иза себе имиџ „лошег момка”, поправи комуникацију са партнерком и покаже да му је стало више до заједничке будућности него до поноса из прошлости. У супротном, Шекајна би могла заувек да затвори врата ове турбулентне везе.