ОВАКАВ ГЛАМУР НА СЕЛУ ЈОШ НИСТЕ ВИДЕЛИ „Живи свој живот и не брини о томе шта друштво мисли”, поручује баба Чола

01.09.2025. 14:42 14:49
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо
baka
Фото: Printscreen Youtube/ WION

Бака из руралне Замбије постала је модна икона и интернет сензација, након што је пристала да замени одећу са својом унуком, модном инфлуенсерком.

Маргрет Чола, која има око 85 година (није сигурна јер нема извод из матичне књиге рођених), позната је свету као "Легендарна Глама" и обожавана је од стране 225.000 пратилаца на Инстаграму због својих упечатљивих и разиграних модних фотографија, пише „Би-Би-Си”.

„Осећам се другачије, осећам се ново и живо у овим стварима, на начин на који се никада раније нисам осећала. Осећам да могу да освојим свет!”, каже госпођа Чола.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dee (@thevintagepoint_)

 

Двонедељна серија „Бака” креирана је 2023. године од стране њене унуке Дијане Каумбе, стилисткиње у Њујорку. Идеју је добила док је посећивала Замбију поводом друге годишњице смрти свог оца, особе која, како каже, инспирише њену страст према моди. Према њеним речима, „отац се увек добро облачио”.

Током те посете, Дијана није носила све своје пажљиво одабране стајлинге, па је питала своју баку да ли жели да их проба.

„Тада нисам радила ништа, па сам једноставно рекла: 'Ок, ако желиш то да урадимо, хајде, зашто да не?'. Недостајаћу ти кад умрем, а овако ћеш ме бар памтити”, каже бака Чола.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dee (@thevintagepoint_)

 

Први аутфит био је сребрни костим.

„Помислила сам да би било лепо обући је у високу моду, а затим је фотографисати у њеном природном окружењу”, каже Дијана.

То природно окружење је фарма у селу Тен Мајлс, одмах северно од замбијске престонице Лусаке. Најчешће је госпођа Чола фотографисана у свом гламуру на отвореном, док седи на елегантној дрвеној столици или лежи на кожној софи. У позадини су често изложене циглене куће са лименим крововима, орана поља, стабла манга и кукурузна поља.

„Била сам тако нервозна када сам поставила прву фотографију. Оставила сам телефон на 10 минута, а у тих 10 минута добила сам 1.000 лајкова! Била сам одушевљена. Коментари су стизали и људи су тражили још”, каже Дијана.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dee (@thevintagepoint_)

 

Права популарност серије „Бака” дошла је у априлу 2024. године, након што је Дијана објавила низ фотографија своје баке у црвеној адидас хаљини, са неколико масивних златних огрлица и сјајном круном украшеном драгуљима.

„Изненадило ме је што толико људи широм света воли мене. Нисам знала да могу да имам овакав утицај у овим годинама”, каже госпођа Чола.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dee (@thevintagepoint_)

 

У срцу свега су упечатљиви аксесоари – масивне сунчане наочаре, огромни шешири, огрлице, наруквице, привесци, прстење, рукавице, торбе, плаве перике, круне. Тај утицај долази директно од њене баке, која је „увек волела бисере и наруквице”.

Госпођа Чола се нада да ће серија „Бака” инспирисати људе „да живе свој живот и не брину о томе шта друштво мисли”. Она саветује људе да „увек опросте себи због било каквих грешака”.

„Не можете да промените прошлост, али можете да промените будућност”, каже бака Чола.

