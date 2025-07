Поново ухваћени заједно! ЏЕНИФЕР АНИСТОН У ВЕЗИ С ОПАСНИМ ФРАЈЕРОМ? Слике са јахте подгрејале приче о новој љубави (ФОТО)

Славна глумица и звезда култних "Пријатеља", Џенифер Анистон (56), која иза себе има два неуспела брака, све је заступљенија у медијима због навода да има нову љубав, а у питању је "љубавни гуру" и лајф коуч који се бави и хипнозом Џим Кертис, с којим је стигла на Мајорку поводом прославе америчког Дана независности.



Глумица га је на Мајорци упознала са својим блиским пријатељима, а сви заједно дружили су се на луксузној јахти, чиме су додатно подгрејали гласине да су упловили у љубавну романсу.

I am freaking out with all these pictures! Jennifer Aniston & Jim Curtis pic.twitter.com/XadQOJoQtW

Њихове фотографије су завршиле на друштвеним мрежама и корисници увелико тврде да су "нови љубавни пар", нарочито због тога што ово није први пут да су заједно у јавности.

“Jennifer Aniston was seen enthusiastically introducing Curtis to her close friends, actor Jason Bateman and his wife Amanda Anka, before the group enjoyed a yacht party together.” - aaawww ❤️ pic.twitter.com/vqmNBdFO0z

— Ana Flávia (@jennaniiston) July 8, 2025