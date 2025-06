СИДНИ СВИНИ ОТВОРЕНО: ”Људи заборављају, мисле, 'Ох, она се скида на екрану! О снимању лаких сцена: ”Подиже ми САМОПОУЗДАЊЕ" ФОТО

Како је сама Сидни Свини истакла, у овој улози је морала да сними мноштво голишавих сцена, па је било нужно да нема проблема са снимањем са врло мало гардеробе или без ње.

Осим што јој је улога Кеси донела мноштво других ангажмана - у филмовима Anyone But You и Immaculate као и у серији White Lotus - глумица је сад открила да јој је и помогла у развоју самопоуздања.

У интервјуу за магазин W питали су је да ли је тешко глумити док не носи одећу. Њен је одговор, што је некима можда изненађујуће, био негативан.

"Мислим да сам стекла пуно самопоуздања и самосвести глумљењем Кејси", објаснила је.

"Мислим да је женско тело врло моћна ствар."

Ово није први пут да се глумица из Слушкињине приче отворила о снимању голих сцена. Раније је рекла за Холивуд рипортер да је њена једина жеља да јавност промени перцепцију о глумцима који снимају овакве сцене.

"Немам проблема са тим сценама и нећу престати да их снимам, али волела бих да постоји лакши начин за отворени разговор о томе шта претпостављамо о глумцима у индустрији", рекла је тада.

Објашњавајући да гледаоци понекад заборављају да разликују њу као особу и њене ликове, наставила је:

"Људи заборављају да глумим лик, мисле, 'Ох, она се скида на екрану, она је сексуални симбол' и не могу се померити од тога."

Недавно потврдила да се Кеси враћа у следећој сезони

"Имам посебно место у срцу за Кеси, јако ми је блиска и драга", рекла је Свини у интервјуу за Емпајер.

"Она је луда. Пуно греши. На много је начина несавршена, али све што ради - ради из љубави."

"Јако је забавно глумити лик који је тако непредвидив. Сам аутор серије је генијалан јер прочитам нешто, назовем га и кажем: ‘Ајмо још луђе.’ А он одговори: ‘Идемо до краја.’ Ова сезона је потпуно откачена", додала је.

B92.net