16.10.2025.
Нови Сад
(ВИДЕО) РАСКОШНЕ ОБЛИНЕ ТРЕСУ МОДНУ ПИСТУ Плас сајз манекенка опет бриљирала

16.10.2025. 16:39
Пише:
Дневник
Извор:
superzena.b92.net
Фото: youtube prinstcrin/ People

Ревија бренда  Викторијас сикрет ("Victoria's Secret") синоћ је изазвала одушевљење међу фановима, а највећи утисак оставила је плас-сајз манекенка Ешли Грејам.

Викторија сикрет ревија била је прави спектакл за све љубитеље доњег веша. Многе славне звезде присуствовале су овом модном догађају.

Ревију су обележиле чувена лица из света моделинга, укључујући и плус-сајз манекенку Ешли Грејам која је блистала на писти.

 

Ово је други пут да Ешли носи крила анђела и може се рећи да је опет опчинила својом лепотом. За посебно вече одабрала је црни грудњак и гаће од црне чипке, а најупечатљивији део комбинације засигурно су била масивна црна крила од перја.

Издање је нагласило њене раскошне облине и природну лепоту.

Стајлинг је употпунила сведеном шминком у земљаним тоновима, али и благо увијеним праменовима косе који су слободно падали низ рамена.

 

 

superzena.b92.net

 

манекенка плус сајз викторија сикрет
Извор:
superzena.b92.net
Пише:
Дневник
