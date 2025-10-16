(ВИДЕО) РАСКОШНЕ ОБЛИНЕ ТРЕСУ МОДНУ ПИСТУ Плас сајз манекенка опет бриљирала
Ревија бренда Викторијас сикрет ("Victoria's Secret") синоћ је изазвала одушевљење међу фановима, а највећи утисак оставила је плас-сајз манекенка Ешли Грејам.
Викторија сикрет ревија била је прави спектакл за све љубитеље доњег веша. Многе славне звезде присуствовале су овом модном догађају.
Ревију су обележиле чувена лица из света моделинга, укључујући и плус-сајз манекенку Ешли Грејам која је блистала на писти.
Ово је други пут да Ешли носи крила анђела и може се рећи да је опет опчинила својом лепотом. За посебно вече одабрала је црни грудњак и гаће од црне чипке, а најупечатљивији део комбинације засигурно су била масивна црна крила од перја.
Издање је нагласило њене раскошне облине и природну лепоту.
Стајлинг је употпунила сведеном шминком у земљаним тоновима, али и благо увијеним праменовима косе који су слободно падали низ рамена.