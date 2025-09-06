(ВИДЕО) РАЗВОДИ СЕ МЕНАЏЕРКА ЧИЈИ ЈЕ ПОЉУБАЦ УЖИВО ОБИШАО СВЕТ Афера са шефом постала јавно понижење
Кристин Кабот, ХР менаџерка која је постала интернет сензација након што је камера за пољупце на концерту Coldplay забележила њену блискост са шефом, званично је поднела захтев за развод од супруга Ендрјуа Кабота.
Педесетдвогодишња Кристин предала је папире суду мање од месец дана након што је снимак обишао друштвене мреже. Ипак, како преноси Daily Mail, њихов брак је и раније био у кризи, па Ендрју наводно није био претерано потресен одлуком своје треће супруге.
„То је карма“
Његова бивша жена, Јулија Кабот, открила је да је одмах након скандала контактирала Ендрјуа. „Само је рекао: ‘То је њен живот, нема везе са мном’ и потврдио да је развод коначан. Искрено, њему је новац увек био приоритет“, изјавила је Јулија за Daily Mail.
Она је додала и нешто оштрије речи: „Не бих рекла да је он материјал за мужа. Али ни Кристин, по мом мишљењу, није материјал за жену.“
Трећи развод богатог наследника
Документа показују да је Кристин 13. августа поднела захтев за развод на суду у Портсмуту. За Ендрјуа Кабота, директора породичне компаније Privateer Rum и потомка угледне бостонске породице „Brahmin“, ово је већ трећи брак који се распада.
Јулија, која је данас инструктор јоге, сматра да је све ово само последица његових поступака. „Људи ми стално шаљу једну реч – карма. Како сејеш, тако жањеш. Сумњам да га је цела ствар емотивно погодила, вероватно му је само непријатно“, рекла је, подсетивши да је њен брак са њим трајао до 2018. године.
Покушај спасавања угледа?
Поједини извори тврде да је прича о разводу више покушај да се „спасе образ“ након што је видео постао виралан. У време инцидента, Ендрју је био на пословном путу у Јапану и тек по повратку сазнао шта се догодило.
„Сада говоре да су већ месецима имали брачне проблеме, а свега неколико недеља раније свима су причали колико су заљубљени“, наводи извор за Mail.
Подсећања ради, пар је само пет месеци пре скандала купио кућу вредну 2,2 милиона долара са четири спаваће собе, надомак атлантске обале.
Како је све почело
Инцидент који је изазвао лавину догодио се 16. јула на концерту Coldplay на Gillette стадиону у Масачусетсу. Тада су Кристин и њен шеф Бајрон доспели у кадар „kiss cam“ камере, налик онима са спортских утакмица. На снимку се види како је Бајрон обгрлио Кристин, а она му узвратила нежношћу. Када су схватили да су на великом екрану, у паници су покушали да се сакрију – он се сагнуо, а она прекрила лице.
Ситуацију је прокоментарисао и фронтмен Coldplay-а, Крис Мартин, са бине: „Или имају аферу, или су само веома стидљиви.“
Цео тренутак забележила је тиктокерка Грејс Спрингер, која је за The Sun рекла да није имала појма кога снима: „Само сам мислила да сам ухватила занимљиву реакцију на kiss cam и поделила је. Делимично ми је жао што сам овим људима преокренула живот, али… како кажу – ако играте глупе игре, добијате глупе награде.“