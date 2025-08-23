(ФОТО) ЧУДОТВОРНА ДИЈЕТА, ЖЕНА СМРШАЛА ЧАК 60 КИЛОГРАМА! Јела је искључиво ОВЕ три намирнице а сада не вежба и нема проблема са килажом
Некада је Кели Хоган, у најдебљој фази, имала 118 килограма, а сада тврди да је смршала 60 килограма без пуно муке.
Када је схватила да угрожава своје здравље гојазношћу, одлучила је да нешто мора да промени, а решење је видела у исхрани без угљених хидрата.
Ова 37-годишња мајка троје деце драстично је трансформисала своје тело, смршавши чак 60 килограма и тврди да су за то заслужне само ти намирнице – јаја, месо и сир.
Она не само да је ограничила своју исхрану, већ је свела искључиво на три намирнице, што је резултирало драстичним губитком килограма па данас тежи 61 килограм. „На зиду имам одштампане све нутријенте које месо садржи у себи, а сваког дана једем месо, јаја и сир без ичег другог, никад не правим изузетке“, каже Кели, а преноси 24сата.хр.
Њена деца стара пет и три године и беба од осам месеци такође једу храну с мање угљених хидрата, иако конзумирају воће и поврће, док је супруг Џејмс обожавалац угљених хидрата и не жели да их се одрекне.
Након одрицања од угљиених хидрата, Кели открива да јој не недостају, али признаје да понекад ипак жуди за маслацем од кикирикија. Она упоређује свој однос с угљеним хидратима с оним зависника према дроги. Сада сматра да је прекинула зачарани круг зависности заувек и не недостају јој чак ни слаткиши.
„Немам жељу за том храном. Кад сам била на дијети са смањеним уносом угљених хидрата, повремено би себи допустила слаткише и то би само погоршало ствар“, каже Кели.
Њено гомилање килограма започело је већ у средњој школи, а по сопственом признању, пробала је сваку дијету која постоји, али ниједна дугорочно није уродила плодом.
Породични лекар јој је предложио исхрану без угљених хидрата, рекавши јој да ће једино тако успешно смршати. Ипак, с њеним методама не слажу се нутриционисти, који наводе да у тој исхрани вишак беланчевина и масноћа доводи до тога да метаболизам производи сувише кетона, једнињена који оштећују бубреге, нерве, јетру и друге органе.
Што дијета дуже траје, то су оштећења све већа. Због претераног уноса засићених масноћа могу се зачепити крвни судови и изазвати срчани и мождани удар.
Иако на почетку није јела само месо, сир и јаја, већ и рибе и разно поврће, открила је да је последњих 20-ак килограма изгубила тек на режиму одрицања.
Грубо говорећи, она сваког дана поједе око 900 грама меса, најчешће пилетину или одрезак. Прави и омлете са сланином, а ужива у свежем и тврдом сиру.
„Више не бројим калорије већ једем кад сам гладна. Не вежбам и немам проблема с килажом“, рекла је на крају.