КОСМИЧКИ ЏЕКПОТ! Ова 4 знака зодијака ће се после пуног Месеца купати у новцу
Лунарне фазе и те како могу да утичу на ток наших живота, а пун Месец у Водолији, који је небо обасјао 9. августа, у наредним данима доноси огромну срећу одређеним хороскопским знаковима.
Ова лунарна фаза је изузетно моћна и утицаће на цео хороскоп и данима након њеног завршетка.
Астролози тврде да ће 4 Зодијака најјаче осетити последице пуног Месеца у Водолији, осећаће се као победници космичке лутрије.
Очекују их значајни догађаји, који би могли да им промене живот и прекрену све у њихову корист.
Пун Месец је направио пометњу међу звездама, а снажна лунарна енергија највише ће погодити поља љубави и финансија.
Ко ће и због чега имати највише среће, сазнајте из наше астро прогнозе.
Лав
Лавовима влада Сунце и овај знак Зодијака заблистаће у пуној сјају. Ако сте имали утисак да вам је енергија ослабила, пун Месец ће поправити ситуацију – очекујте налет снаге и висок напон! Бујаће и поље љубави. Неко ће добити брачне понуде, неке чека сусрет о каквом су дуго маштали, а биће и оних који ће постојећу везу подићи на виши ниво. Чућете и лепе вести везане за финансије.
Девица
Девице су у претходном периоду пролазиле кроз тежак период, који је врвео од тешких мисли. Али, сада је томе дошао крај, а поља љубави и финансија буквално ће процветати.
Осим тога, пун Месец успоставља равнотежу и доноси здравији начин живота, пише Жена Блиц.
Обасјаће вам пут, као трачак светлости у мрклом мраку. Време је да будете срећни.
Стрелац
Знаку којим влада Јупитер овај пун Месец доноси – много новца. Ако сте размишљали о промени посла, пружиће вам се разне могућности за успон у каријери.
Многи ће повући драстичне резове, који ће им живот променити у најпозитивнијем смислу.
Они који су сами имаће прилику да упознају сродну душу, док ће заузети схватити шта треба предузети, како би унапредили своју везу.
Водолија
Водолијама, којима управља Сатурн, пун Месец такође доноси финансијски раст, за којим су жудели претходних месеци. Време је да се снови остваре и да чујете добре вести. Смеше вам се и напредак на пољу посла, нови подухвати, добри резултати… Да, срећа је на вашој страни и Универзум вас обасипа благословима.