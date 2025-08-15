МОЛИО САМ СЕ ЗА 30.000 ЕВРА И СТИГЛО ЈЕ! Отац Предраг открива невероватно чудо ЗАШТО НИЈЕ ГРЕХ ТРАЖИТИ НОВАЦ ОД БОГА Ево ком се светитељу обратио
У српском народу, граница између верских обичаја и народних веровања често је невидљива.
Вековима су се традиција и религија испреплетале до те мере да су се бројни обичаји пренели са колена на колено без много преиспитивања. Док смо познати по томе што поштујемо веру и обичаје, понекад се и превише чврсто везујемо за правила која су некада имала другачији контекст и значење.
У таквом споју народне побожности и свакодневних дилема, питања попут "да ли је грех молити се за новац?" постају све чешћа. Управо на једно такво питање одговорио је свештеник Српске православне цркве, отац Предраг Поповић, који је познат по својој отворености, једноставности и присуству на друштвеним мрежама.
"Помолио сам се за 30.000 евра и стигло је!"
Отац Предраг је годинама службовао у различитим парохијама, а људи га памте по снажним беседама и топлом приступу. Током посете манастиру Успења Пресвете Богородице у Марковој Сушици (Скопље), разговарао са окупљеним народом, а једно питање изазвало је посебну пажњу.0
Једна жена питала га је да ли је грех молити се Богу да јој реши финансијске проблеме.
"Наравно да није. Зашто би било?", одговорио је отац Предраг, нагласивши да молитва мора бити смирена, искрена и пуна вере.
Открио је и да је и сам прошао кроз тежак период и да је и он, као свештеник, молио Бога за новац када му је требао кров над главом.
"Годинама сам освећивао куће, а нисам имао своју. Помислио сам - Боже, читав живот сам ти посветио, а ми се селимо већ четрнаести пут за 19 година."
Молитва светом Спиридону и неочекиван обрт
У том тренутку, обратио се једној игуманији и питао је коме да се моли кад му је потребан новац. Препоручила му је светог Спиридона.
"Помолио сам се: Свети Спиридоне, треба ми 30.000 евра да купим кућу", испричао је отац Предраг. Два дана касније, звао га је брат са неочекиваном понудом - одлучио је да откупи половину породичне куће и понудио му 25.000 евра. Њихова мајка додала је још 5.000, баш колико је тражио у молитви.
"Тако сам, баш на дан светог Спиридона, добио тачно 30.000 евра", рекао је.
Када је "астра" планула, стигао је нови ауто
У истој беседи отац Предраг се присетио још једног необичног догађаја. Возио је стари "опел астру", из 2000. године, и једном приликом се, у молитви, обратио Богу са жељом да добије бољи аутомобил.
Није ни слутио да ће му се ауто запалити на ауто-путу, прокувао је и потпуно изгорео. Објавио је то на друштвеним мрежама, не очекујући ништа. Међутим, ускоро му се јавио човек који је желео да му поклони знатно новији аутомобил и то без икаквих услова.
Бог не заборавља ни свакодневне потребе
Отац Предраг кроз своје примере подсећа вернике да се Богу могу обратити у свакој потреби – па и оним које се тичу материјалних ствари, али важно је то чинити из искрености, а не похлепе.
"Бог зна шта нам је потребно. Некада неће одмах одговорити, али се увек јави – на начин који нисмо ни могли да замислимо", поручио је.