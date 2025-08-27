НЕКАДА ЈЕ БИО ЊЕН ФАН БРОЈ 1 Трамп данас признаје да мрзи популарну певачицу ШТА СЕ ПРОМЕНИЛО?
Сви причају о можда најпознатијем америчком пару – суперзвезди и кантауторки Тејлор Свифт и троструком освајачу Супер Боула и подкаст водитељу Тревису Келсију, који су се верили.
Чак и председник САД.
Није тако давно било када је Трамп рекао да „мрзи“ Свифт, која је подржала његову демократску противкандидаткињу Камалу Харис на прошлогодишњим председничким изборима, након што је он лажно сугерисао да га она подржава. Од тада је Трамп Свифт називао „woke певачицом“ која „више није атрактивна“.
Међутим, то га није спречило да им пожели срећу када су се Тејлор и Тревис верили у уторак.
„Желим им пуно среће“, рекао је Трамп новинарима током састанка кабинета у Белој кући, само неколико сати након објаве веридбе. „Мислим да је он сјајан играч, сјајан момак, а она је дивна особа, тако да им желим пуно среће.“
Током свих ових година проведених у јавном животу, Трамп је често коментарисао вести о славним личностима и њиховим везама. Ево прегледа његових најпознатијих коментара о Свифт.
2009: МТВ скандал
У септембру 2009, када је Свифт освојила награду за најбољи женски видео на МТВ Видео Мусиц Awards за „You Белонг With Me“, репер Кање Вест ју је прекинуо речима:
„Бијонсе је имала један од најбољих видеа свих времена.“
Многи познати су стали у одбрану Свифт. Трамп је за ТМЗ назвао Вестово понашање „одвратним“ и позвао на бојкот репера „да се овако нешто више не понови“. Тврдио је да Вест „нимало не мари за Бијонсе“ и да само „тражи пажњу“.
2012: Твитер похвале
У августу 2012, Трамп је на Твитеру описао Свифт као „фантастичну“ и захвалио јој на „прелепој слици“. Није јасно на шта се објава односила или да ли је фотографија која се помиње заједничка фотографија, али месец дана касније појавили су се заједно у реклами за brend Macy’s.
У октобру исте године, Трамп је коментарисао раскид Свифт и Конора Кенедија, сина Роберта Ф. Кенедија Млађег.
Касније је написао: „Драго ми је што će @taylorswift13 бити ко-домаћин специјала за номинације за Греми 12. маја. Тејлор је сјајна!“
2015–2018: Похвале и политички коментари
У новембру 2015, Трамп је у интервјуу za Yahoo! Политицс рекао да је Свифт „сјајна“. Иако није јавно коментарисао певачицу годинама, чинило се да је и даље фан. У том периоду је чак и његова супруга Меланија објавила видео на Фејсбуку где Трамп вози ауто док се Свифт музика пушта у стерео-у.
У октобру 2018, након што је Свифт подржала демократу Фила Бредесена из Тенесија и Џима Купера за Конгрес, Трамп је рекао:
„Марша Блекбурн ради одличан посао у Тенесију… Сигуран сам да Тејлор Свифт ништа не зна о њој. И рецимо да ми се музика Тејлор сада свиђа 25% мање, ОК?“
2023–2024: Љубав и политика
У септембру 2023, Трамп је коментарисао извештаје о растућој романси Свифт и Келсија:
„Желим им најбоље. Надам се да ће уживати у животу, можда заједно, можда не – највероватније не.“
У новембру исте године, Трамп је споменуо Свифт током говора о групи затвореника која је снимила „Јустице For All“. Тврдио је да су они надмашили Свифт и Мајли Сајрус на топ листама.
У фебруару 2024, пред почетак изборне године, Трамп је оптужио Свифт да би била „неверна“ ако би подржала Џоа Бајдена, истичући:
„Потписао сам и био одговоран за Закон о модернизацији музике за Тејлор Свифт и све друге музичаре…“
У јуну 2024, у интервјуу Varietiy, Трамп је Свифт описао као:
„Необично лепу… Веома лепу! Мислим да је либерална. Вероватно не воли Трампа. Веома је талентована… заиста – необично лепа!“
2024–2025: Супер Bowl
У августу 2024, Трамп је делио АИ-генерисане слике које су сугерисале да Свифт подржава његов председнички кандидат. У септембру, након што је она јасно подржала демократе, рекао је:
„Па, заправо ми се много више свиђа госпођа Махомес… Она је велики Трамп фан.“ Неколико дана касније, на Truth Socialu, Трамп је објавио: „МРЗИМ ТЕЈЛОР СВИФТ!“
У фебруару 2025, током Супер Боула, Трамп је приметио да су навијачи Филаделфије „псовали“ Свифт на стадиону, што је он објавио на друштвеним мрежама:
„Једина која је имала тежу ноћ од Kansas City Chiefsa била је Тејлор Свифт. Псовали су је и избацили из стадиона. МАГА је веома немилосрдан!“
У априлу 2025, током пријема победника Еаглеса у Белој кући, Трамп је опет споменуо Свифт, присећајући се игре:
„Била је невероватна утакмица… Био сам тамо, гледао уживо. Био сам тамо заједно са Тејлор Свифт…“
У мају 2025, без посебног повода, написао је: „Да ли је неко приметио да од када сам рекао ‘МРЗИМ ТЕЈЛОР СВИФТ’, она више није ‘ХОТ’?“
Август 2025: Критике "woke" kulture
Након рекламе Америцан Еагле са глумицом Синди Свени, Трамп је на Truth Социалу похвалио Свени и критиковао друге компаније за „woke“ приступ, користећи Свифт као пример:
„Само погледајте пробуђену певачицу Тејлор Свифт… Од када сам свету рекао да је не могу да поднесем (МРЗИМ!), била је избачена са Супер Боула и више није ХОТ. Таленат је сада на другој страни — бити WOKE је за губитнике, бити републикански је оно што желите. Хвала на пажњи!“
Ипак, упркос Трамповим коментарима, Свифт, самостална милијардерка, и даље је популарна и успешна, а њен нови албум The Лифе оф а Showgirl најављен је да руши рекорде, док цео свет прича о њеној скорој свадби.
