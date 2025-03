„Она ме чини бољом особом, бољим оцем и бољим адвокатом“ ОВО ЈЕ СУПРУГА НОВОГ АМБАСАДОРА САД У СРБИЈИ Годинама је на ВАЖНОЈ ФУНКЦИЈИ на коју је поставио ТРАМП ЛИЧНО

Маркова (59) породица је пореклом из Црне Горе, о чему су раније писали регионални медији.

Сенат Сједињених Америчких Држава пре седам година је прихватио номинацију Маркове супруге Сузан Брновић (56) за федералног судију. За федералног судију предложио је тад председник САД-а Доналд Трамп у свом првом мандату, те је она већ годинама на поменутој фунцији.

We didn’t wake up today knowing Susan would be confirmed by the US Senate. We were on the road in Duncan for our daughter’s volleyball game when we got the news. Our girls snapped this picture when we heard the good news. Still stunned. pic.twitter.com/ox5Gq9zhm3

— Mark Brnovich (@GeneralBrnovich) October 12, 2018