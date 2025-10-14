overcast clouds
14.10.2025.
Нови Сад
ОВА ТРИ ЗНАКА БЛИСТАЋЕ НА СВИМ ПОЉИМА ДО 2027. Турски астролози им предвиђају изузетно позитиван сплет околности

14.10.2025. 16:03
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица.рс
Коментари (0)
астро
Фото: Ilustracija pixabay/pexels/freepik

Према најновијим астролошким прогнозама турских астролога, Ован, Бик и Рибе улазе у период снажних позитивних промена који ће трајати до 2027. године.

Ове две и по године доносе им прилику да заблистају у љубави, остваре личне и професионалне циљеве и доживе дубоку унутрашњу трансформацију. Енергије које их прате биће попут снажног ветра у леђа, отварајући врата новим могућностима и подстичући их да храбро следе своје снове.
 

Турски астролози истичу да ће Овнове, Бикове и Рибе пратити изузетно повољан сплет околности у свим животним сферама од каријере и финансија, преко здравља и духовног раста, до емотивног испуњења. Судбина ће им бити наклоњена, а кључни преокрети који долазе имаће снажан трансформативни ефекат на њихов животни пут.

Ован
Овнове до 2027. године очекује период велике енергије и могућности. Њихова природна храброст и одлучност доноси им прилике у каријери, док љубавни живот постаје интензиван и испуњен страшћу. Финансије ће бити стабилне, а одлуке које доносе сада могу поставити темеље дугорочној сигурности.

Каријера: Напредак, признање и могућност нових пројеката

Љубав: Хармоничне везе, страствени односи

Финансије: Стабилност и планирање будућих инвестиција

Савети астролога: Овновима се саветује да не доносе импулсивне одлуке, већ да енергију користе продуктивно и да инвестирају у своје знање и вештине.

Бик
Биковима предстоји период унутрашње равнотеже и среће. Биће награђени упорношћу и стрпљењем које су показали ранијих година. Љубавни живот ће им бити испуњен хармонијом, а каријера стабилна уз могућност напредовања. Финансије ће им пружити осећај сигурности и слободе.

Каријера: Напредовање кроз труд и фокус

Љубав: Стабилне и испуњене везе, емотивна сигурност

Финансије: Сигурност и дугорочно планирање

Савети астролога: Бикови би требало да задрже миран и рационалан приступ, да улажу у стабилне пројекте и да не подлежу импулсивним одлукама.

Рибе
Рибе ће доживети период емоционалног балансирања и духовног развоја. Њихова интуиција водиће их ка правим одлукама, док љубавни живот постаје испуњен страственим и смиреним односима. Финансијска ситуација ће се стабилизовати, а каријера донети нове могућности и признања.

Каријера: Креативни пројекти и напредовање

Љубав: Емотивна стабилност, хармоничне везе

Финансије: Стабилност, сигурност у дугорочне одлуке

Савети астролога: Рибе се саветује да верују својој интуицији и да се фокусирају на развој својих вештина и талената.

астро
Фото: pexels/Ilustracija

Шта очекује остале знакове зодијака?
 

Близанци: Период изазова у комуникацији и односима; прилика за учење и лични развој.

Рак: Емотивни изазови, али могућност јачања породичних веза и унутрашњег мира.

Лав: Динамичан период у каријери и друштвеном животу, али потребна контрола импулса.

Девица: Фокус на организацију и личну дисциплину; стабилност кроз планирање.

Вага: Хармонија у односима; период интроспективног раста и балансирања.

Шкорпија: Интензивни професионални и емотивни изазови; прилика за трансформацију.

Стрелац: Авантуристички период са фокусом на нова искуства и знање.

Јарац: Период стрпљења и постављања темеља за будуће успехе.

Водолија: Креативност и иновативне идеје; могућност нових друштвених веза.

(Крстарица)

Извор:
Крстарица.рс
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
