ОВЕ ХОРОСКОПСКЕ ЗНАКЕ СТИЖЕ УДАР КОСМОСА Пред њима је период нервозе и исцрпљујућих препрека ЕВО ШТА ИМ ЗВЕЗДЕ САВЕТУЈУ
Астро драма на помолу. Почетак октобра неће свима донети мир и стабилност, неки знакови Зодијака биће на удару космичких турбуленција.
Умор, нервоза и осећај да ништа не иде како треба, то је сценарио који их чека. Ево коме звезде доносе највише исцрпљености:
Ован
Овнови ће почетком октобра имати осећај да им је цео свет пао на плећа. Посао ће се гомилати, обавезе неће чекати, а снаге ће бити све мање. Умор ће се таложити и могуће је да ће се осећати као да трче маратон без краја.
Девица
Девице ће покушавати да све држе под контролом, али управо ће то бити разлог њиховог исцрпљивања. Свака ситница ће их нервирати, а несаница и бриге неће давати мира. Резултат? Исцрпљеност која их може потпуно избацити из колосека.
Јарац
Јарчеви ће јурити своје циљеве још брже него иначе, али тело ће рећи стоп. Умор, мањак енергије и нервоза пратиће их почетком октобра. Ако не успоре, могли би се суочити са озбиљним падом концентрације и здравља.
Рак
Ракове очекују емотивне турбуленције. Породичне и приватне теме „вући“ ће им сву снагу, па ће се осећати празно и исцрпљено. Звезде упозоравају да ће им бити потребна додатна доза стрпљења и подршке ближњих.
Почетак октобра неће бити лак за ове знакове, умор, исцрпљеност и осећај да се све уротило против њих пратиће их на сваком кораку.
Ако припадате Овну, Девици, Јарцу или Раку, спремите се на тежак период и пронађите начин да сачувате енергију!