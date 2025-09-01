ОВИМ ЗНАЦИМА МЕЊА СЕ ЖИВОТ ИЗ КОРЕНА Стиже коридор помрачења од 7. до 21. септембра ДОНОСИ КОСМИЧКИ ДЕТОКС И ОСЛОБАЂА НАС ТЕРЕТА ИЗ ПРОШЛОСТИ
Седми септембар доноси сасвим посебан астролошки аспект, коридор помрачења, и биће на снази до 21. септембра.
Пун Месец у Рибама обезбедиће јединствени енергетски талас. Рибе су најмистичнији знак Зодијака, одговоран за креативност и духовност. У тренутку помрачења, ова енергиј се вишеструко појачава, примећујемо ствари које смо занемаривали.
Коридор помрачења је време када се одбацују илузије о себи и другима, потиснуте емоције и жеље се манифестују, увиђају токсични односи, долази се до праве суштине, јачају интуција и пророчки снови.
Транзит ће највише деловати на:
Близанце који мењају каријеру
Девице које из корена трансформишу љубавне везе и друге односе
Стрелчеве који преиспитују породичне корене и обрасце
Рибе које доживљавају радикалну промену у самоидентификацији, пише women.ru.
Аспект делује попут космичког детокса: уклања се све застарело и сувишно из живота чак и када нисмо спремни да то пустимо, али ће бити на крају добро за нас.
Ево како ће транзит утицати на све хороскопске знаке
Ован
Научите уметност паузирања. Ваша навика муњевитог деловања сада вам може шкодити, мање планирајте своје поступке. Помрачење ће активирати вашу 12. кућу подсвести и скривене процесе. Могући су пророчки снови и неочекивани увиди у прошлост. Ово је идеално време за рад са психологом или одређене духовне праксе. До краја месеца избегавајте спонтане одлуке – ваша интуиција привремено води у погрешан правац, пише women.ru.
Бик
Време је за процену ваших друштвених веза: искрено утврдите која вам познанства доносе енергију, а која исцрпљују снагу. Аспект пролази кроз вашу 11. кућу пријатеља и планова за будућност. Могућ је прекид пријатељстава из прошлости. Нова познанства су сада судбоносна. Снови и циљеви захтевају проверу: искрено се запитајте јесу ли то ваше искрене жеље.
Близанци
Размислите о својој каријери. Транзит погађа вашу каријеру и зону друштвеног статуса. Могућа је промена професије или неочекивана понуда која ће све променити. Односи са шефом постаће напетији – стари сукоби ће изаћи на видело. Немојте се држати старе позиције ако осећате да сте је прерасли. Свемир за вас припрема нешто више.
Рак
Проширите своје хоризонте размишљања. Стара уверења о свету и вашем месту у њему захтевају промену. Коридор активира 9. кућу путовања, образовања. Могућа је селидба, упис на студије, сусрет са неким учитељем који ће вашу визију стварности преокренути наглавачке. Религијски и филозофски ставови биће на тесту. Оно у шта сте годинама веровали може се показати као илузија. Зато будите отворени за нова искуства.
Лав
Финансијски и емоционални дугови ће изаћи на површину, време је да их отплатите и ослободите се. Помрачење пролази кроз вашу 8. зону трансформација, заједничких финансија и интимности. Могу изаћи на површину партнерске тајне, скривене притужбе, неизречене тврдње. Ово је такође време кармичких обрачуна. Могуће је наследство или неочекивана финансијска помоћ.
Девица
На тесту су партнерски односи. Илузија савршенства се разбија, отвара се пут истинској интимности. Транзит пролази кроз 7. кућу партнерстава. То може донети венчање или развод. Пословни савези су такође пред изазовом. Уговори се могу раскинути или драматично променити. Не покушавајте да се држити оних бескорисних – они су испунили своју мисију у вашем животу.
Вага
Тело сигнализира потребу за новим навикама. Активира се 6. кућа здравља и дневних ритуала. Радна рутина захтева реорганизацију – више не можете живети у истом ритму. Могућа је промена посла, набоље.
Шкорпија
Креативне блокаде и страх од самоизражавања захтевају пажњу. Дозволите себи да будете несавршени. Помрачење пролази кроз вашу 5. кућу креативности, љубави и деце. Романтичне везе биће тестиране, осећања ће се или распламсати новом снагом или ће потпуно избедети. Креативни пројекти које сте одлагали траже реализацију.
Стрелац
Активира се ваша 4. кућа породице и порекла. Могуће је пресељење, реновирање или нека друга промена у породици. Односи са родитељима захевају искрен разговор – старе притужбе више се не могу заташкавати. Ово је време за прекид негативних образаца предака и почетак сопствене приче. Некретнине могу постати извор и проблема и неочекиваних прилика.
Јарац
Размишљање се обнавља. Помрачење захвата 3. кућу комуникација и непосредне околине. Начин размишљања и комуникације драматично ће се променити. Нова знања, промена друштвеног круга, селидба... Односи са браћом, сестрама, комшијама doseghnuće нови ниво или ће се окончати. Документи и уговори захтевају пажљиво проучавање. Ваше речи сада имају посебну моћ.
Водолија
Став према материјалним стварима тражи равнотежу, пронађите златну средину између штедње и расипања. Активна је 2. кућа финансија. Извори прихода могу се неочекивано променити и позитивно и негативно. Ово је време да преиспитате шта вам је заиста важно. Материјалне вредности могу изгубити на значају. Таленти које нисте приметили почеће да доносе приход.
Рибе
Време је да скинете маске и покажете своје право лице. Аутентичност постаје ваша супермоћ. Помрачење се догађа управо у вашем знаку, у 1. кући личности. Долази раздобље потпуног поновног покретања сопственог "ја". Могуће су радикалне промене у изгледу, стилу и понашању. Вреем је да свету покажете своје право ја. То може уплашити друге, али ће привући оне који знају ценити вашу јединственост. Нови животни циклус почиње управо сада.