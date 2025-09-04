Анимирани филм
ПОТПУНА ДОМИНАЦИЈА КОРЕЈСКЕ КУЛТУРЕ У ДИГИТАЛНОМ ДОБУ! Ево како је анимирани мјузикл „Кеј-поп: Ловци на демоне” освојио свет
Феномен глобалне кеј-поп (корејске поп) културе добио је неочекиван, али изузетно моћан подстицај захваљујући анимираном мјузиклу „Кеј-поп: Ловци на демоне”, остварењу које је за кратко време постало светска сензација.
Филм је ујединио публику широм планете - од посвећених фанова корејске музике до оних који се до сада нису сусретали с овим жанром и отворио ново поглавље у популарности кеј-попа. Нетфликс и Sony Pictures Animation заслужили су похвале за визуелно раскошну анимацију, динамичну причу и музику из филма која је надмашила границе фикције, јер су песме фиктивних бендова из овог анимираног филма убрзо заузеле стварне топ-листе, притом обарајући многе рекорде. Његова моћ није остала само на музичком плану - стајлинзи јунакиња и јунака постали су вирални тренд, косплејери и инфлуенсери широм света рекреирају изглед из филма, док се фанови удружују у глобалну заједницу која не престаје да расте. У времену када је кеј-поп већ био у невероватној експанзији, овај мјузикл је успео да га поново постави на сам врх светске поп-културе и да анимирани цртани претвори у културни догађај деценије.
Цртани који руши рекорде
Поменути анимирани мјузикл настао је као заједнички пројекат Нетфликса и Sony Pictures Animations-a, а премијерно је приказан 20. јуна ове године. Од самог почетка пажња јавности била је огромна, јер је реч о несвакидашњем споју - филму о борби против демона, који је испричан кроз музику, плес и енергију кеј-попа. Управо та необична комбинација учинила је да пројекат не остане само анимирани филм за децу, већ глобални феномен који подједнако прате и одрасли обожаваоци музике, моде и поп културе.
Радња прати две музичке групе - „Huntrix”, којa не представља само поп-идоле, већ и ратнице задужене да штите свет од демонских сила, те и нови мушки бенд „Saja Boys”, састављен од демона који желе да униште „Huntrix”. Прича је осмишљена тако да комбинује типичан „идол наратив” кеј-поп индустрије, који укључује фанове и такмичења, са фантазијским елементима акције и борбе добра против зла.
Свој успех „Кеј-поп: Ловци на демоне” дугује и чињеници да је први оригинални филм о кеј-попу у анимираном формату, а није заснован на већ постојећем стрипу, бајци или адаптацији. Тиме је пробио лед и отворио простор за будуће пројекте овог типа, док је Нетфликс добио једно од својих најисплативијих остварења у последњих неколико година. Само у прва три месеца приказивања филм је на овој стриминг платформи достигао невероватних 236 милиона прегледа, чиме је постао најгледанији филм у историји платформе и уједно најуспешнији анимирани наслов икада приказан на њој. Још импресивније, за само шест недеља остварио је 130 милиона прегледа, што га је винуло у сам врх листе најбрже растућих садржаја у историји стриминга.
Први на Билборду и Спотифају
Успех се, међутим, није зауставио на екрану. Музика у филму изнедрила је две фиктивне, већ поменуте, кеј-поп групе које су убрзо постале реалан музички феномен. Песма „Golden” у извођењу „Huntrix” доспела је на прво место британске топ-листе синглова, што је био први пут још од 2012. године да се једна кеј-поп нумера нашла на самом врху у тој земљи. У Сједињеним Америчким Државама музика из филма је постала највише рангирани филмски албум 2025. године на Билбордовој топ 200 листи, док је „Huntrix” група која је ушла у историју као прва кеј-поп женска група која је освојила прво место на Билбордовој Хот 100 листи. Паралелно с тим, мушки бенд из филма срушио је рекорд „БТС”-а, најпопуларнијег корејског бенда, заузевши највишу позицију коју је један кеј-поп мушки бенд икада имао на америчком Спотифају.
Историјски успон на глобалној сцени
Иако се родио деведесетих година у Кореји, прави продор кеј-попа на светску сцену десио се 2010-их година. Мушка група „БТС” је 2017. године направила историјски искорак када је освојила награду „Top Social Artist” на церемонији Billboard Music Awards, надмашивши Џастина Бибера и поставши први корејски извођачи који су ушли у ту лигу. Женска група звана „Blackpink” истовремено је доминирала Јутјубом, обарајући рекорде у броју прегледа и постајући први женски кеј-поп састав који је истовремено заузео врх америчких и британских листа.
Формирање „идол” система
Кеј-поп индустрија позната је по свом јединственом моделу формирања група и стварања извођача који су спремни да одмах заузму врх глобалног тржишта. За разлику од многих западних бендова који настају спонтано или кроз ауторску сарадњу, кеј-поп групе настају кроз пажљиво планиран процес, а чланови се бирају и обучавају годинама пре него што се појаве у јавности. Срж формирања ових група чине велике музичке агенције које организују ригорозне аудиције које привлаче децу и тинејџере широм Кореје, али и из других земаља. Кандидати пролазе кроз више нивоа селекције, укључујући певање, плес, глуму, језичку способност, па чак и јавни наступ и медијску писменост. Након аудиције, изабрани кандидати постају тзв. „практиканти” и улазе у вишегодишњи програм обуке који може да траје од неколико месеци до чак десет година, у зависности од способности и потенцијала кандидата. Током тог времена, младим извођачима се предају вештине певања, плеса, глуме, јавног наступа, а често и страни језици попут енглеског, јапанског или кинеског, како би могли да се обраћају међународној публици.
Када агенција процени да су „практиканти” спремни, они се комбинују у групе чији чланови често имају различите улоге: лидер, вокалиста, плесач, рeпер, визуeлни представник или „лице” групе. Осим музичких способности, за формирање групе важни су и баланс личности, стила и јавне перцепције, како би група као целина била што привлачнија фановима. Концепт групе - од имена и визуeлног идентитета до наратива који прати њихове песме - планира се месецима унапред. Свака група има јасно дефинисан имиџ који може бити „сладак и симпатичан”, „футуристички и авангардан” или „моћан и бунтован”, што помаже у диференцијацији међу великим бројем конкурентских бендова.
Симбол „меке моћи”
Утицај кеј-попа превазилази границе музичке индустрије и представља друштвени, економски и културни феномен који мења начин на који свет доживљава популарну музику. Иако се на први поглед може учинити као још један облик савременог попа, иза њега стоји пажљиво осмишљен систем продукције, визуелне естетике и фан културе који је успео да превазиђе све језичке и културне баријере. Стилови извођача обликују модне трендове, док интересовање за корејски језик и културу бележи рекордан раст широм света. Универзитети уводе курсеве корејског језика, а фанови често уче корејски кроз песме својих идола. За Јужну Кореју овај правац је постао једно од најважнијих оруђа „меке моћи”. Промовише корејски језик и вредности, доноси милијарде долара кроз туризам, концерте и дигиталне платформе и обликује међународни имиџ земље као модерног културног лидера. Влада Јужне Кореје активно подржава ову индустрију, свесна њеног утицаја на економију и дипломатију.
И. Јапунџа