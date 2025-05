ПУТИН ПРЕД КАМЕРАМА ПОКАЗАО СТАН У КРЕМЉУ, све пршти од луксуза: Отворио чак и фрижидер, ЕВО ШТА ВОЛИ

У документарцу који је емитован у недељу поводом четврт века Путинове власти, руски лидер пружа увид у позлаћену резиденцију у којој је живео када је Русија пре три године први пут напала Украјину.

На снимку се види како Путин припрема чај новинару државне телевизије Павлу Зарубину, у кухињи, у којој се налази блендер аустралијске производње вредан више од 200 евра, као и апарат за турску кафу вредан више од 400 евра. Том приликом је новинару понудио и белоруске чоколаде и ферментисано млеко, пише британски Telegraph.

Putin showed journalist Pavel Zarubin his apartment in the Kremlin and admitted that he has been spending the night there almost every day for the past 3 years. pic.twitter.com/dhvhXLMXlK

— Ukraine/Russia News (@UKRRUSNews) May 1, 2025