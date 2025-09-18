Интервју
САМО УСТАНИ И ЗАПЛЕШИ! Инструкторка плеса НИКА СТАНКОВИЋ о магији ПОКРЕТА и препуштању МУЗИЦИ
Све је више оних који у плесу проналазе начин да се опусте, ослободе од стреса и негативне енергије, било да плешу код куће пред огледалом, у изласку или на часовима.
Последњих година, комерцијални и кеј-поп плес постали су незаобилазни део популарне културе, те ови стилови привлаче публику својом енергијом, креативношћу и динамичним кореографијама. Инструкторка управо ових плесних стилова Нина Кефер, познатија као Ника Станковић, у разговору за „Дневников” ТВ магазин, открила је да је своју страст према покрету открила још у детињству, да ју је плес од малих ногу водио кроз наступе, студије и професију, али и да је за њу он много више од посла - плес је њен вентил, начин да се повеже са собом и другима, те истиче да свако може да научи да плеше уколико има жељу и вољу.
- Љубав према плесу имам још од малих ногу, док сам само ђускала испред ТВ-а уз нашу популарну музику. Школске приредбе, које су укључивале плесне наступе, биле су пресек, тада сам добила највећу подршку родитеља, пријатеља, чак и од публике коју нисам ни познавала. Тада сам осетила да је то мој пут, са седам година сам почињала полако да будем свесна шта желим. Пут ме је одвео ка томе да развијем свој хоби, тако да сам своје плесно искуство почела да преносим својим ученицима као инструктор плеса прво у Београду, а данас у плесној школи „Faithconnect Dance Studio” у Новом Саду. Знала сам одувек да ће плес бити моја професија - истакла је Ника на почетку нашег разговора
Шта људи прво помисле када се каже „комерцијални плес”, а шта је он заправо и како бисте га објаснили некоме ко се по први пут са њим сусреће?
- Оно што људи прво помисле када се каже „комерцијални плес” јесте MTV, Бијонсе, естрада и плесни наступи са познатим извођачима. Комерцијални плес је термин који обухвата различите стилове плеса који се изводе у оквиру забавне индустрије, често у кореографијама за видео-спотове, рекламе, музичке наступе и извођења на догађајима. Овај стил комбинује елементе хип-хопа, џеза, ритма и блуза и других плесних техника, а фокусира се на изражавање енергије, стила и ритма у складу са музиком. Познат је по својој динамичности, креативности и често трендовском карактеру, што га чини врло привлачним за извођаче. Ученици се обично тренирају у различитим стиловима како би могли да се прилагоде разноликим кореографијама и пројектима.
Кеј-поп плес је последњих година постао глобални феномен. Како сте ви инструкторка и ове врсте плеса шта је то што га, по вашем мишљењу, разликује од осталих стилова?
- Кеј-поп је скраћеница за корејску поп музику. У Кореји, извођаче и групе називају идолима, јер су створени кроз веома специфичан процес. Процес постајања идола захтева много рада и посвећености. Кореографије су врло детаљно осмишљене, често са комплексним покретима и синхронизацијом између чланова групе. Кеј-поп је читав пакет, који укључује перформанс, моду, визуелну уметност, дигиталну културу и интензивну повезаност са фановима. Управо та вишеслојност, заједно са глобалним приступом и перфекционизмом, издваја кеј-поп из масе и чини га једним од најутицајнијих културних феномена данашњице.
Као неко ко познаје многе плесне стилове, који стил вам највише „лежи”, а који бисте вилели да савладате, а да то већ нисте?
- Највише ми лежи стил који сам најдуже тренирала, а то су латино-амерички плесови, а волела бих да савладам технику модерног балета. Романтичан је стил, даје неку посебну, нежну, ноту.
Константна жеља за напретком
Којом песмом бисте описали себе као особу и зашто?
- Нисам никада о томе размишљала, али прва песма која ми је пала на памет је Daft Punk „Harder, Better, Faster, Stronger”. Хаотична је, брза и говори о константној жељи за напретком, али и притиску који долази са истим. Иако песма има више значења, ово је део у ком се проналазим. Стално радим на себи, перфекциониста сам и некада ми је тешко да стигнем ритам данашњице, који постаје све бржи.
Када хоби прерасте у посао, многи кажу да страст полако бледи. Да ли се вама то икада догодило и ако не, како успевате да одржите ону искру и љубав према плесу и када имате превише обавеза?
- У мом случају страст не бледи. Бавим се овим послом од 2017. године званично, као плесач по спотовима и наступима уживо, а од кад сам постала инструктор, љубав према плесу расте из године у годину. Догодило ми се, искрено, само у периоду када сам се повређивала. Проблеми са коленом су ме највише мучили, али тај период је, срећом, прошао. И даље се деси да се повредим, али данас имам другачији приступ плесу и пазим на своје тело. Тренирам у теретани, јачам мишиће и убрзо будем спремна за даљи рад. Обавезе приватно много лакше подносим уз тренинге. Плес је моја мирна лука! Некад буде тешко, али тада ставим слушалице на уши, пустим музику и заборавим на све стресно. На тај начин се опуштене главе вратим својим обавезама. Потребна је само добра организација и вера да можеш све.
Често, на вашем Инстаграм профилу, који броји више од 12.8 хиљада пратилаца, објављујете занимљиве кореографије. Када поставите снимак плеса на друштвене мреже, многима то делује лако и забавно, али колико вам је заправо времена за тако нешто потребно?
- Искрена да будем, на почетку ми је требало можда укупно 15-20 минута да „скинем” кореографију коју снимим и да буде савршена за качење на мреже, а сада ми треба пет минута, јер је све ствар навике. Мени је лако и забавно јер то волим, али сам приметила да је многима тешко, иако се баве плесом. Ја верујем да просто или имаш „жицу” за те ствари или немаш.
Које особине или вештине су најважније да би се неко пронашао у плесу?
- Да би се пронашао у било којој врсти плеса, потребно је само да волиш музику уз коју се тај стил плеше и да имаш жељу да се препустиш.
Шта бисте поручили онима који мисле да „немају ритма” - да ли постоји неко ко стварно не може да научи да плеше?
- Свако може да научи да плеше. Све је ствар вежбе. Само је важно слушати смернице инструктора. Уколико неко нема ритма, мој савет је да се чешће слуша и анализира музика. Потом се ради на самопоуздању. А пре свега, треба да имаш жељу. Заиста верујем да то може свако!
Кажу да плес ослобађа од стреса боље него било који тренинг, а које су то још користи плеса за свакодневни живот?
- Плес повећава самопоуздање и начин изражавања без речи, физичку кондицију, повезивање са људима, креативност. Ослобађа тело, ум и емоције.
Шта бисте поручили некоме ко размишља да дође на први час плеса, али га кочи трема или несигурност?
- Трема није препрека, већ знак да ти је стало да будеш добар у ономе чиме желиш да се бавиш. Није неопходно да будеш технички савршен док плешеш, већ да сваки корак изађе из тебе искрено. На тренинге долазиш да се повежеш са собом, са музиком и можда са неким новим људима. У плесној сали нико не очекује да знаш све, важно је само да дођеш са вољом да пробаш. Твоје тело зна више него што мислиш, дај му шансу да те изненади! Како је рекла плесачица Марта Грејам: „Није важно да ли добро плешеш. Само устани и заплеши. Велики плесачи се називају великим због своје страсти према плесу”.
Ивана Јапунџа