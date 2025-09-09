УМЕСТО ДА УЖИВА НА ТАЈЛАНДУ МОРАО ДА ИСКЕШИРА 1.600 ЕВРА ЗА ВАКЦИНУ Србин на познатом рајском острву преживео ујед ОВЕ ДИВЉЕ ЖИВОТИЊЕ Погледајте како се то десило (ВИДЕО)
Тајланд је за већину синоним за рајске плаже и незаборавне успомене, али један Србин ће га памтити по уједу мајмуна, али и болничком рачуну од вртоглавих 1.600 евра!
Током посете чувеној Monkey Beach на острву Фи Фи, уживао у белом песку и тиркизном мору, један мајмун га је изненада угризао за ногу.
- Monkey Beach је врло популарна плажа на Пхи Пхи острву. Ту су сви били, смарали мајмуне и, наравно, сликали се са њима. Генерално, врло стресно окружење за мајмуне. И у једном тренутку, мајмун се приближио и кренуо је да ми гризе ногу - испричао је корисник ТикТока аганели787, уз снимак са лица места.
Лекари су му одмах рекли да мора да прими вакцину против беснила, а цена није била нимало пријатна - 1.600 евра, плус додатни трошкови лечења.
- Обавезно се осигурајте када идете на било који пут, јер се овакве ствари дешавају неочекивано - упозорио је он у свом видеу, додајући да су скупи рачуни највећа лекција из овог путовања.
Његова објава убрзо је постала вирална и изазвала лавину коментара - од оних који су га жалили до оних који су у шали питали како је мајмун прошао.
"На Тајланду за 1.600 евра можеш нову ногу да купиш и то да бираш", написао је један суграђанин док су многи истакли да никада не треба ићи на путовање без осигурања јер никада не знаш шта може да се деси.
Ова плажа се иначе налази на острву Ко Фи Фи Дон на Тајланду, која је веома популарна туристичка дестинација. Туристи који је посете обавезно се фотографишу са мајмунима, који се уопште не плаше људи.