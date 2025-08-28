ЗБОГ ОВЕ УЛОГЕ СЕ ВРАТИЛА ИЗ АМЕРИКЕ! Снежана Богдановић игра у најновијој РТС-овој серији па открила ДА ЈОЈ ЈЕ ОВО БИО НАЈВЕЋИ ИЗАЗОВ НА СНИМАЊУ: „Била сам благо забринута”
У предстојећој домаћој серији „Окамова оштрица” чије је снимање недавно завршено, а која ће се у новој програмској шеми емитовати на првом програму Радио-телевизије Србије, највероватније почетком следеће године, једну од главних улога игра глумица Снежана Богдановић.
У причи, насталој по сценарију Иве Митровић и Марка Поповића, а у режији Марка Ђиласа, фокус је на жртвама насиља. Тачније, прича ове мини-серије кроз шест епизода прати адвокатицу Соњу Гајић Албијанић која покушава да испита случај у свету криминала у којем ће се мушко-женски односи наћи у рингу. Иако Соњина јунакиња најчешће тражи правду за жене које су претрпеле сексуално злостављање, радњу серије покреће њен пристанак да брани тајновитог власника IT компаније који је оптужен за убиство девојке, јер верује да се у позадини случаја крије шпијунска игра.
Тајновита Рускиња у Београду
Снежана Богдановић, како сазнајемо, не тумачи лик који је укључен у истрагу овог случаја, а глумица нам је у разговору открила нешто више о свом лику.
– Тумачим једну Рускињу, која живи у Београду скоро 30 година, има свој козметички салон, али бави се и неким другим пословима које ћемо открити у току серије. Није баш само козметичарка, иза тога се крије и друга прича, други план и она ће бити директно увучена у неке ситуације и догађаје који ће на крају резултирати неким драматичним одлукама. То једино могу да откријем – казала нам је тајанствено глумица, која је због улоге допутовала из Америке у којој већ годинама живи са својим супругом Уликсом Фехмију.
Вежбала говор са професорком
Због овог снимања морала је, како нам је рекла, добро да се припрема и пре самог доласка на сет јер је пред њу постављен нови изазов - морала је да савлада руски језик.
– У серији говорим руским језиком, али и српским са благим руским акцентом. Јако ми је било занимљиво да у серији говорим оба језика. Веома сам се радовала овом изазову, јер иначе не говорим руски. Нисам га никада ни говорила. Била сам благо забринута за то како ћу ја то да савладам, али, на крају, све је у реду. Имам дивну професорку, јако су сви задовољни и срећна сам да тај мој руски у серији апсолутно „ради” – истакла је Снежана Богдановић.
Како нам је открила, још увек није сигурна да ли ће и после снимања серије наставити да га учи или не, али је срећна што је савладала неки нови изазов, јер је, како је нагласила, важно да имамо неку баријеру коју можемо да „прескочимо”.
– Имала сам у почетку неку сумњу, а то је ваљда тако када не говорите језик. Неки људи су га учили у школи па је онда лакше, а ја нисам, генерално нисам имала контакт са тим језиком све досад. Била сам мало забринута у почетку, а, у ствари сам се, како сам кренула да радим, пошто су моје професорке биле толико задовољне и толико су ме подржавале, све више опуштала (смех) – казала је глумица. – Кажу често да је руски језик сличан нашем, а ја бих рекла да то и јесте и није истина. Мелодија језика је другачија, имају гласове које ми немамо у нашем језику и који се чудно изговарају. То учење језика је у опису глумца, јер ми морамо да савладамо и такве ствари за потребе неког пројекта. У ствари, драго ми је што сам имала ово искуство. Професорка ми је рекла да ја сад морам да наставим да учим руски (смех). Знати још један језик није лоша идеја.
Снежана је, иначе, руски, осим са професорком, вежбала и са руским колегом Алексејем Маслодудовим, који тумачи једног од ликова који је најближи Снежанином.
Јаки женски ликови у фокусу
Глумица је истакла и да сматра да је „Окамова оштрица” довољно оштра да заинтригира гледаоце својом причом, једнако колико је њу привукао сценарио ове серије. Како је рекла, посебно јој се допала идеја да се снима још једна серија са јаким женским ликовима, будући да главне улоге тумаче две глумице - Соња Колачарић и Душанка Стојановић Глид.
– Ово је моја трећа сарадња са редитељем Марком Ђиласем, а друга са Марком и Ивом, који су писали сценарио. Радила сам серију „Позив” са њима, а пре тога „На терапији” са Марком. Мислим да Марко и Ива фантастично пишу и драго ми је да су и у прошлој и у овој серији доминантни и у првом плану били женски ликови. И сасвим сам сигурна да то утиче и на гледаност код наше публике, јер су женски ликови иначе мало скрајнути, у другом су плану. Ово јако подржавам. Карактери су одлично написани - све женске улоге! Има разних, релвантних тема којима се серија „Окамова оштрица” бави. Нису само забава и криминал у питању, него неке разне ствари у нашем друштву које треба коментарисати и показати – објаснила је Снежана Богдановић.
Од првих улога до међународне каријере
Глумица је открила да након снимања ове серије треба да путује у Словенију, где би требало да ради на једној словеначкој ТВ серији, која је још увек у развоју. Радује се, казала је, тој новој прилици да заигра негде другде у региону.
Снежана је једна од најзначајнијих глумица своје генерације. Дипломирала је глуму на Факултету драмских уметности у Београду, у класи Миње Дедића, а прве запажене улоге имала је у позоришту и на филму крајем осамдесетих. Својевремено је за медије истицала како јој рад у позоришту недостаје, будући да га је због одласка у Америку запоставила.
– Позориште је за глумца све оно о чему је маштао да ће бити кад буде глумац. То је свет у који кад уђе не жели више напоље у овај стварни. Зато што је свет сцене више од нашег свакодневног живота. То је магичан, надахнут, радоснији, страснији и праведнији свет. То је свет утопије у коме је све могуће. Мени је позориште било и остало највећа љубав. Ту сам одиграла своје највеће и најбоље улоге, оно ме је формирало као глумицу. Наравно, волела бих поново да му се вратим, али доста тога би требало да се склопи да се то деси – признала је глумица.
Живот између Србије и Америке
Глумица последњих година живи у Сједињеним Америчким Државама, али се редовно враћа регионалним пројектима. Са супругом, такође познатим глумцем Уликсом Фехмијем, дели живот између два континента. Како је својевремено рекла, не пореди живот у Њујорку са оним који је имала у Београду.
– Првих година сам поредила и била свесна великих разлика на свим нивоима живота и културе. Сад готово да не примећујем, а мислим и да су се разлике у овом глобалном времену смањиле. Лако се пребацујем из једне средине у другу, са једног језика на други – казала је Снежана Богдановић.
Током каријере више пута је награђивана на фестивалима, а критика је често истицала њену способност да сваки лик обоји истинском емоцијом. У Пули је награђена „Златном ареном” још 1989. године за најбољу главну женску улогу у филму „Кудуз”. Играла је и у америчкој серији „The Philanthropist” 2009. године, а млађа публика у Србији заволела ју је као Лилу у хит-ситкому „Синђелићи”, која се ових дана репризира на Б92 радним данима од 08.45 сати. Остварила је запажени лик и у филму „Шавови”, због којег јој је припала и награда за најбољу женску улогу на ФЕСТ-у 2019. године.
Владимир Бијелић