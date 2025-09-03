ОВА ТРИ ЗНАКА СРЕДИЋЕ СВОЈ ЖИВОТ ДО 18. СЕПТЕМБРА Меркур у Девици показује сву своју моћ
Меркур, планета која управља комуникацијом, ушао је 2. септембра у знак Девице, где ће до 18. септембра позитивно утицати на Девице, Јарчеве и Бикове.
Када се Меркур налази у Девици, свом природном дому, достиже максималну снагу и бистрину. Ова позиција подстиче практичан приступ мишљењу, аналитичност и фокус на ситницама.
Људи са Меркуром у овом положају често поседују истанчан увид у детаље које други пропусте, а њихова логичка и рационална природа помаже им да реше и најсложеније проблеме.
Снажна организација
Њихови мисаони процеси углавном се врте око свакодневних задатака, здравља, посла и практичности, што их чини склоним организованости и тежњи ка савршенству. Њихов говор је тачан, директан и често са критичком нотом, јер лако уочавају и најмање недостатке.
Међутим, овај перфекционизам понекад може довести до прекомерне самокритике или претеране опседнутости ситницама.
Анализа и стратешко планирање
Меркур у Девици идеалан је за професије које укључују анализу, планирање, писање, истраживање или медицину, јер тада долази до изражаја оштра логика и вештина повезивања података у корисну целину.
Овај тип ума непрестано се развија, настоји да унапреди себе и околину, и ретко се задовољава површним одговорима, већ тражи дубинску суштину сваке ситуације.