moderate rain
30°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1689
usd
100.1872
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВА ТРИ ЗНАКА СРЕДИЋЕ СВОЈ ЖИВОТ ДО 18. СЕПТЕМБРА Меркур у Девици показује сву своју моћ

03.09.2025. 13:22 13:43
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Ilustracija, Dnevnik
Фото: Ilustracija, Dnevnik

Меркур, планета која управља комуникацијом, ушао је 2. септембра у знак Девице, где ће до 18. септембра позитивно утицати на Девице, Јарчеве и Бикове.

Када се Меркур налази у Девици, свом природном дому, достиже максималну снагу и бистрину. Ова позиција подстиче практичан приступ мишљењу, аналитичност и фокус на ситницама.

Људи са Меркуром у овом положају често поседују истанчан увид у детаље које други пропусте, а њихова логичка и рационална природа помаже им да реше и најсложеније проблеме.

Снажна организација

Њихови мисаони процеси углавном се врте око свакодневних задатака, здравља, посла и практичности, што их чини склоним организованости и тежњи ка савршенству. Њихов говор је тачан, директан и често са критичком нотом, јер лако уочавају и најмање недостатке.

Међутим, овај перфекционизам понекад може довести до прекомерне самокритике или претеране опседнутости ситницама.

Анализа и стратешко планирање

Меркур у Девици идеалан је за професије које укључују анализу, планирање, писање, истраживање или медицину, јер тада долази до изражаја оштра логика и вештина повезивања података у корисну целину.

Овај тип ума непрестано се развија, настоји да унапреди себе и околину, и ретко се задовољава површним одговорима, већ тражи дубинску суштину сваке ситуације.

Астро
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Док их смрт не растави, али буквално! ЕВО КОЈА ЈЕ НАЈЈАЧА АСТРО КОМБИНАЦИЈА У ЉУБАВИ Ова 2 знака су компатибилни у НЕВЕРОВАТНИХ 98 одсто!

Воле се и допуњују као НИЈЕДАН други пар

хороскоп

Док их смрт не растави, али буквално! ЕВО КОЈА ЈЕ НАЈЈАЧА АСТРО КОМБИНАЦИЈА У ЉУБАВИ Ова 2 знака су компатибилни у НЕВЕРОВАТНИХ 98 одсто!

02.09.2025. 21:12 21:20
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВЕЛИКИ АСТРО ПРЕОКРЕТ! Меркур у Девици доноси НОВЕ ПОЧЕТКЕ и снажне одлуке, ова 4 знака улазе у период када ништа више неће бити исто
да

ВЕЛИКИ АСТРО ПРЕОКРЕТ! Меркур у Девици доноси НОВЕ ПОЧЕТКЕ и снажне одлуке, ова 4 знака улазе у период када ништа више неће бити исто

02.09.2025. 16:56 17:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОВИМ ЗНАЦИМА МЕЊА СЕ ЖИВОТ ИЗ КОРЕНА Стиже коридор помрачења од 7. до 21. септембра ДОНОСИ КОСМИЧКИ ДЕТОКС И ОСЛОБАЂА НАС ТЕРЕТА ИЗ ПРОШЛОСТИ
хороскоп

ОВИМ ЗНАЦИМА МЕЊА СЕ ЖИВОТ ИЗ КОРЕНА Стиже коридор помрачења од 7. до 21. септембра ДОНОСИ КОСМИЧКИ ДЕТОКС И ОСЛОБАЂА НАС ТЕРЕТА ИЗ ПРОШЛОСТИ

01.09.2025. 17:34 17:44
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРВА АСТРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА 2026. ПО ЗНАКОВИМА Шта вас чека у години великих промена
астро

ПРВА АСТРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА 2026. ПО ЗНАКОВИМА Шта вас чека у години великих промена

Према хороскопу, 2026. година биће време дубоких промена које ће утицати на сва подручја живота.
01.09.2025. 19:43 20:11
Више о теми
ДНЕВНИ ХОРСКОП: Јарчеви су расположени за дружења, Девице да воде рачуна о трошковима
Pixabay.com/Woman, Skyscrapers, Business city image. Free for use

ДНЕВНИ ХОРСКОП: Јарчеви су расположени за дружења, Девице да воде рачуна о трошковима

НОВЧАНИ ХОРОСКОП ОД 1. ДО 7. СЕПТЕМБРА: Вагама стижу неочекивани приливи новца, Девицама прилика за велику куповину
Pixabay.com/Real, Money, Brazilian money image. Free for use

НОВЧАНИ ХОРОСКОП ОД 1. ДО 7. СЕПТЕМБРА: Вагама стижу неочекивани приливи новца, Девицама прилика за велику куповину

Волим
0
Коментар
0
Сачувај