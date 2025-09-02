АУТО ПОКАЗУЈЕ ЈЕДНУ ТЕМПЕРАТУРУ, А НАПОЉУ МАЛО ДРУГАЧИЈЕ Ево разлога због којих термометар у аутомобилу није увек тачан
Сви смо гледали температуре по аутомобилима које на врућини премаше 60 степени Целзијуса, својим очима. Ситуација је, међутим још гора, јер је сензор на температуру ван возила, а у кабини је много горе. Ипак, и у том случају усијани ваздух показује значајно веће бројке од реалних.
Технологија у аутомобилима данас је достигла такав ниво да су у стању да понуде много корисних информација возачу и путницима. Једна од њих је индикатор амбијенталне температуре, која се мери помоћу термистора, термометра који је потпуно другачији од онога што нам је познато.
Термистор (назив потиче од енглеских речи thermal и resistor – thermistor) је термички отпорник који користи електричну енергију за снимање промена температуре ваздуха и сматра се и представља веома прецизан сензор. Међутим, проблем често настаје због положаја термистора, пошто се у скоро 90% аутомобила налази одмах иза предње решетке.
Дакле, посебно лети када се асфалт превише загреје, зрачи се више топлоте и последично термистор „очитава“ ову разлику повећавајући релативно очитавање у поређењу са стварном температуром ваздуха. Потпуно исто се дешава, на пример, када поставимо кућни термометар одмах поред упаљеног камина.
Ово се углавном примећује када је аутомобил заустављен, јер када се креће, сензор очитава много мање од температуре рефлектоване од асфалта. Зато метеоролози препоручују да температуру коју показују аутомобили сматрамо ближом стварној када возимо нешто већим брзинама ван града или на аутопуту, као и када је облачно време.
Али опет, постоје одступања од температуре коју објављују метеоролози са подацима које добијају са станица, пошто је метеоролошки кавез постављен на висини већој од 1,2 метра од тла, вентилиран, окренут ка северу и тако даље, односно у потпуно другом положају од оног у којем се налази наш аутомобил.