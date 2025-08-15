ЕВРОПА УВЕЛА НОВЕ КАЗНЕ ЗА ТУРИСТЕ У Турској нећете још поштено ни слетети, а већ ће вас ударити по џепу због овог ДОБРО СЕ ИНФОРМИШИТЕ ПРЕ НЕГО ШТО КРЕНЕТЕ
Ове године више европских земаља одлучило је да уведе високе новчане казне за непримерено понашање туриста, шаљући јасну поруку да уживање у летовању, планинарењу или градским авантурама мора да иде руку под руку са поштовањем правила.
Замислите да сте управо слетели у Анталију. Узбуђени сте, устајете из седишта, отварате горњи пртљажник и грабите торбу пре него што је авион у потпуности стао. Следећег тренутка стјуардеса вас зауставља и издаје казну од 62 евра. Нови прописи у Турској забрањују напуштање седишта док авион не заврши кретање по писти.
Иако звучи строго, ово је само један од бројних примера новог таласа казни који овог лета захвата европске дестинације.
Од аеродрома до плажа, правила су све строжија, а казне све веће
Португал, Шпанија, Италија, Француска и Грчка увеле су правила која би многи туристи могли доживети као ограничавајућа. Локалне власти тврде да им је циљ заштита квалитета живота становника и очување туристичких места. У популарној португалској Албуфеири ношење купаћег костима ван плаже може вас коштати и до 1.500 евра, док се у шпанским Балеарима јавно испијање алкохола кажњава износима и до 3.000 евра.
Италија је у познатом Чинкве Тере увела обавезу одговарајуће обуће за планинарење, а казне достижу 2.500 евра. Француска забрањује пушење на плажама и игралиштима уз казну од 90 евра, док Грчка строго санкционише узимање шкољки или каменчића са плаже. У Венецији купање у каналима кажњава се са 350 евра.
Градови попут Малаге и Албуфеире покренули су кампање које јасно објашњавају очекивано понашање, уз видљиво присуство полиције у туристичким зонама. Локалне заједнице наглашавају да овакве мере нису усмерене против туриста, већ против неодговорног понашања које ремети мир становника и угрожава репутацију дестинације. Растући анти-туристички протести и проблем прекомерног туризма показали су да је време за промену приступа, а нова правила су први корак ка успостављању баланса.
Како избећи неке од казни овог лета у Европи
Возите у затвореној обући – вожња у јапанкама или босих ногу може донети казну до 300 евра
Покријте се ван плаже – у неким градовима купаћем костиму није место на улици
Алкохол пијте само у угоститељским објектима – јавно испијање пића може вас скупо коштати
Не узимајте ништа са плаже – понесите успомену у виду фотографије
Поштујте локална правила – информишите се о прописима пре путовања
Иако се многи питају да ли ће казне дугорочно променити понашање посетилаца, једно је сигурно – европске дестинације желе туристе који знају да уживају у мору, градовима или планинама, али и да поштују правила, чувају природу и остављају добре утиске. Сунце, песак и таласи и даље су ту, али само за оне који су спремни да их доживе са дозом одговорности и поштовања.
Б92