НОВО ПРАВИЛО ЗА КАЗНЕ У ГРЧКОЈ Казне за странце пре изласка из земље
Према писању грчких медија, већ готово две деценије, казне изречене страним возачима и туристима у Грчкој остају мртво слово на папиру. Разлог је једноставан – држава нема механизам да пронађе и наплати дуговања од оних који, након саобраћајних прекршаја, напусте земљу.
Према званичним подацима, од 2008. године до данас издато је више од 20.000 казни, а укупан износ неплаћених потраживања прелази 2,1 милион евра.
Највећи део тог износа отпада на период од 2015. до 2024. године, када је изречено чак 13.504 казни у вредности од 1,2 милиона евра.
Само у прва два месеца ове године регистровано је 230 нових казни, укупно „тешких“ 33.227 евра.
Опасност од застаре дуговања сада је све већа, али решење се ипак назире.
Ускоро би требало да започне развој посебне платформе која ће омогућити идентификацију страних регистарских таблица и проверу евентуалних неизмирених обавеза.
План је да се казне наплаћују пре него што возач напусти Грчку, чиме би се спречило да милиони евра годишње нестају без икакве надокнаде.
Раније су се возачима који непрописно паркирају ретко скидале регистарске таблице – полиција је углавном остављала поруке са казнама на стаклу. Међутим, последњих година све чешће се примењује и скидање таблица, а у појединим случајевима и привремено одузимање саобраћајне дозволе.
Иако систем за наплату неизмирених казни од страних возача у Грчкој још није у функцији, наши возачи не би требало да се ослањају на то да казна никада неће бити наплаћена ако напусте земљу.
У појединим ситуацијама казне се могу наплатити одмах на лицу места или приликом изласка из Грчке, а полиција има право и да привремено скине регистарске таблице или одузме саобраћајну дозволу.
Зато је најсигурније увек поштовати саобраћајне прописе – ограничења брзине, забране паркирања, обавезно коришћење појаса и правила о употреби мобилног телефона. На тај начин не само да ћете избећи непријатности и додатне трошкове, већ ћете допринети сопственој безбедности и сигурности свих учесника у саобраћају.