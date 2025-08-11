НЕПРИЈАТНА ИЗНЕНАЂЕЊА НА ПУТОВАЊУ Све што треба да знате о скривеним трошковима и како да их избегнете
Путовања су све скупља, а ове године мање људи планира летовање, само 46 одсто у односу на 53 процента прошле године, показује истраживање Банкрате-а.
Главни разлог: недостатак новца, наводи чак 65 одсто оних који неће путовати, пише ЦНБЦ Make it. Осим превоза и смештаја, туристи често забораве на додатне таксе које се наплаћују на лицу места и које нису увек јасно приказане приликом резервације.
- Ове таксе подржавају локални туризам и заштиту околине, али важно је знати за њих унапред - каже Мелиса Улрих, саветница за путовања.
Стручњаци саветују да у буџет увек урачунате и потенцијалне додатне трошкове.
Најчешћи скривени трошкови:
- Услужна накнада у ресторанима - У многим земљама је већ урачуната у рачун, па додатни бакшиш није обавезан.
- Resort fee– Додатна накнада за хотелске садржаје, посебно у местима попут Хаваја, наплаћује се при доласку и често изостане у укупној цени приликом резервације.
- Накнаде за иностране трансакције– Банке и картице често наплаћују провизије за плаћање у страној валути. Боље је бирати плаћање у локалној валути
- Паркинг – Хотели могу наплаћивати и до 50 долара по ноћи за паркинг, посебно у популарним дестинацијама.
Путно осигурање – паметан додатак иако није обавезно, путно осигурање може бити пресудно ако дође до отказивања или проблема на путу.
- Боље га имати и не користити, него обрнуто - каже саветница Челси Гамбино.