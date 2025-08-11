clear sky
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
НЕПРИЈАТНА ИЗНЕНАЂЕЊА НА ПУТОВАЊУ Све што треба да знате о скривеним трошковима и како да их избегнете

11.08.2025. 19:38 19:54
Пише:
Дневник
Извор:
Kamatica.com
Коментари (0)
пут
Фото: Ilustracija pixabay

Путовања су све скупља, а ове године мање људи планира летовање, само 46 одсто у односу на 53 процента прошле године, показује истраживање Банкрате-а.

Главни разлог: недостатак новца, наводи чак 65 одсто оних који неће путовати, пише ЦНБЦ Make it. Осим превоза и смештаја, туристи често забораве на додатне таксе које се наплаћују на лицу места и које нису увек јасно приказане приликом резервације.

- Ове таксе подржавају локални туризам и заштиту околине, али важно је знати за њих унапред - каже Мелиса Улрих, саветница за путовања.

Стручњаци саветују да у буџет увек урачунате и потенцијалне додатне трошкове.

Најчешћи скривени трошкови:

- Услужна накнада у ресторанима - У многим земљама је већ урачуната у рачун, па додатни бакшиш није обавезан.

- Resort fee– Додатна накнада за хотелске садржаје, посебно у местима попут Хаваја, наплаћује се при доласку и често изостане у укупној цени приликом резервације.

- Накнаде за иностране трансакције– Банке и картице често наплаћују провизије за плаћање у страној валути. Боље је бирати плаћање у локалној валути

- Паркинг – Хотели могу наплаћивати и до 50 долара по ноћи за паркинг, посебно у популарним дестинацијама.

Путно осигурање – паметан додатак иако није обавезно, путно осигурање може бити пресудно ако дође до отказивања или проблема на путу.

- Боље га имати и не користити, него обрнуто - каже саветница Челси Гамбино.

Kamatica.com

путовања трошкови таксе
Извор:
Kamatica.com
Пише:
Дневник
