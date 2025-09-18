clear sky
Брзи интернет бесплатан за све путнике! ОВА АВИО КОМПАНИЈА УВОДИ WI-FI НА ЛЕТОВИМА

18.09.2025. 20:40
Пише:
Дневник
Извор:
Каматица.рс
авио
Фото: Ilustracija pixabay

Француска национална авио-компанија "Air France" прва је велика европска компанија која путницима нуди бесплатан и брз Wi-Fi током лета, без обзира на класу

Oчекује се да ће ова услуга ускоро постати стандард у авио-саобраћају због све јаче конкуренције.

Бесплатан брзи интернет тренутно је доступан на пет авиона, а до краја године биће опремљено 30% флоте. Циљ је да до краја 2026. године цела флота буде покривена овом услугом.

Брзи Wi-Fi је доступан свим путницима и омогућава истовремено повезивање више уређаја. Путници могу да прате вести у реалном времену, стримују филмове и серије, играју видео-игре или комуницирају с породицом и пријатељима.

Приступ интернету омогућен је путем "Flying Blueе" налога, а нови корисници могу га отворити бесплатно током лета.
 

- Имплементација је реализована у сарадњи са компанијом Starlink, лидером у сателитској повезаности, чиме се обезбеђује стабилна и брза интернет конекција са минималним кашњењем - наводи се у саопштењу.

Током прелазног периода, путници на авионима који још увек немају ову услугу могу да користе бесплатан пакет за размену порука ако су чланови "Flying Blue" програма, док им је за остале опције на располагању плаћени интернет. За путнике који имају "Flying Blue Ultimate" и "La Premiere" статус, интернет ће увек бити бесплатан, кажу из Air France.

Каматица.рс

авион wi-fi интернет технологије
Извор:
Каматица.рс
Пише:
Дневник
