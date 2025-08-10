ТУРИСТИЧКА СЕЗОНА У ЦРНОЈ ГОРИ У СЛОБОДНОМ ПАДУ Званични подаци откривају праву истину
Подаци Монстата и туристичких организација из највећих центара на црногорском приморју указују на озбиљне проблеме.
Из Завода за статистику „Вијестима” су, наиме, потврдили да је у првих шест месеци забележено чак 272.000 ноћења мање него лане, односно 5,4 одсто, те да се у Будви, Улцињу и Бару бележи наставак овог негативног тренда и у ударном делу туристичке сезоне.
Илустрације ради, у Будви је у поређењу са истим периодом претходне године забележен раст броја долазака туриста од два одсто, али је истовремено број ноћења смањен за четири одсто. А број ноћења је, заправо, темељни податак на основу којег се мери туристички промет, јер се он онда по посебној методологији множи са просечном потрошњом туристе и тако се добија вредност туристичког промета, која је најзначајнија ставка црногорског бруто домаћег производа.
Истовремено, у Министарству туризма тврде да је заправо Црну Гору посетило 6,3 одсто туриста више него прошле године, као и да је приход од боравишне таксе порастао за 26 одсто у поређењу са рекордном 2019. годином. Како коментарише подгорички лист, неко ту лоше збраја, јер су из Националне туристичке организације саопштили да је до 31. јула ове године приход од боравишне таксе заправо био за пола процента мањи него у истом периоду лане. Другим речима, професионалци се хватају за главу док политичари тврде како „никад није било боље”.