НИЈЕ САМО УКРАСНА БИЉКА ВЕЋ И САВЕЗНИК У БОРБИ ПРОТИВ ХРКАЊА Ставите је у спаваћу собу и напокон се одморите!

03.10.2025. 17:30
Пише:
Дневник
Извор:
Glossy
хркање
Фото: Pexels

Ако сте размишљали да ставите неку собну биљку у спаваћу собу, а имате проблем с хркањем, можда је баш ова савршен избор за вас.

Кућне биљке су понос сваког дома, посебно ако сте им посвећени и пазите на то сваки лист изгледа савршено, а уз то што је феноменална декорација цвеће пружа и друге предности у кући.

На пример, наше омиљене собне биљке пречишћавају, повећавају влажност у просторији и стварају пријатнију атмосферу. Али јесте ли знали да једна од њих може да ублажи хркање?

У питању је ананас (лат. Ananas comosus var. nanus), који, кад се узгаја као кућна биљка, може да помогне у смањењу хркања и помогне нам да спавамо мирније. И ми и они око нас!

хркање
Фото: Pexels

Ананас у саксији против хркања – да ли стварно помаже?

Ананас ослобађа кисеоник током ноћи, за разлику од већине биљака које то раде током дана. Као и остале бромелије (лат. Bromeliaceae), попут прелепе ехмеје, ананас има тзв. CAM фотосинтезу, која им омогућава да током ноћи апсорбују угљен-диоксид и ослобађају га дању.

Због тога ананас у саксији може макар мало да допринесе квалитетнијем ваздуху у спаваћој соби и смањењу хркања.

ананас
Фото: Pexels

Наравно, још увек је потребно више истраживања како би се утврдила веза између ананаса и хркања, а имајте у виду да се често у медијима и на друштвеним мрежама погрешно тврди да је НАСА спровела истраживање које је потврдило да је кућни ананас лек за хркање.

Такође, с обзиром на то колико је мала улога само једне биљке у квалитету ваздуха у просторији, не треба да очекујете чудо, али сигурно неће одмоћи и вреди пробати.

ананас
Фото: Pexels

Како неговати ананас у саксији као кућну биљку?

Положај и светлост. Ананас воли много светлости, па му пронађите место на сунчаном прозору. Најбоље успева на топлом, светлом месту.

Заливање. Ананас би требало заливати правилно и умерено, што значи да земља треба да буде благо влажна, али никада натопљена. Воду можете сипати и у розету листова, јер тако биљка природно упија влагу, што се саветује код свих бромелија.

Влажност ваздуха. Као тропска биљка, воли влажнији ваздух. Повремено орошавање листова помоћи ће да се осећа „као код куће”.

Ђубрење. У сезони раста (пролеће и лето) прихрањујте га течним ђубривом за зелене биљке на сваке 3-4 недеље, а у јесен и зиму је довољно једном месечно или ређе.

хркање ананас саксија
