ГУГЛ ПОД ПРИТИСКОМ Стартап вредан 18 милијарди жели да преузме Хром
Перплексити, AI стартап процењен на 18 милијарди долара, доставио је Гуглу понуду од 34,5 милијарди долара за куповину Хроме интернет прегледача. Према наводима Вол Стрит Журнала и СиЕнБиСи-ја, иза понуде стоји више великих фондова ризичног капитала који су спремни да у потпуности финансирају трансакцију.
Извршни директор Перплекситија Аравинд Сринивас у писму челницима Гугла и Алфабета навео је да би преузимање Хрома од стране његове компаније испунило антимонополску меру и донело корист јавности, јер би прегледач прешао у руке независног и способног оператера.
Судски притисак и тржишна неизвесност
Гоогле је под притиском америчког Министарства правде које тражи продају Хрома након што је суд утврдио да компанија има монопол над интернет претрагом. Пресуда је донета на основу вишемилијардерских уговора којима је Гоогле обезбедио да његов претраживач буде подразумевани на многим прегледачима и уређајима, укључујући Епл и Самсунг.
Перплеxитy, основан 2022. године, лансирао је недавно сопствени прегледач Цомет. Ипак, компанија се суочава са тужбом коју су поднели Вол Стрит Журнал и Њујорк Пост, оптужујући је за масовно нелегално копирање садржаја заштићених ауторским правима. Перплексити одбацује оптужбе и тврди да су оне кратковиде, непотребне и штетне.
Одлука суда о судбини Хрома очекује се овог месеца, а њен исход могао би значајно да промени односе на тржишту прегледача и интернет претраге.