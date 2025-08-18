КАКО ПРАВИЛНО ОЧИСТИТИ МОТОР, БЕЗ РИЗИКА ОД КВАРОВА Мала грешка може скупо коштати
Многи возачи мисле да ће прањем или додавањем адитива мотору продужити животни век аутомобила. Стручњаци, међутим, упозоравају да неодговарајуће чишћење може изазвати кварове, оштећења електронике и чак губитак гаранције.
Унутрашња чишћења мотора путем адитива у гориву или усису звуче привлачно јер су јефтинија и једноставнија од расклапања. Ипак, у пракси углавном краткотрајно уклоне симптоме, док узрок остаје. Слично је и са спољним прањем мотора, које је оправдано само у одређеним случајевима.
Мотор се споља пере углавном пре или после поправке цурења уља или горива, да би се проверило да ли је квар отклоњен. Ако је површина тек благо замашћена и возило не оставља трагове, прање обично није потребно.
Зашто је прање мотора ризично
Неодговарајућа употреба одмашћивача може оштетити металне делове и дихтунге, а прскање ротирајућих елемената води до брзог квара лежајева. Потребно је и прецизно знати које електронске компоненте треба заштитити, јер продор воде у конекторе и модуле може трајно угасити мотор. Чак и сама употреба високопритисног перача носи ризик пуцања црева или бртвила ако је млаз прејак и преблизу.
Kод унутрашњег чишћења адитивима ситуација може бити још опаснија. Превелике дозе адитива могу изазвати прегревање и топљење делова издувног система, нарочито код возила са ДПФ филтером. Произвођачи често ни не дозвољавају употребу оваквих средстава током гаранције, а претеривање са адитивима може довести до одбијања гаранцијског покрића.
Зато се препоручује коришћење само јасно декларисаних препарата, уз чување рачуна и стриктно поштовање упутства. Адитиви могу имати смисла код старијих мотора, али само као превенција, уз обавезну ранију замену уљног филтера.