КАКО ПРАВИЛНО ОЧИСТИТИ МОТОР, БЕЗ РИЗИКА ОД КВАРОВА Мала грешка може скупо коштати

18.08.2025. 13:18 13:28
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Pranje motora
Фото: Unsplash.com

Многи возачи мисле да ће прањем или додавањем адитива мотору продужити животни век аутомобила. Стручњаци, међутим, упозоравају да неодговарајуће чишћење може изазвати кварове, оштећења електронике и чак губитак гаранције.

Унутрашња чишћења мотора путем адитива у гориву или усису звуче привлачно јер су јефтинија и једноставнија од расклапања. Ипак, у пракси углавном краткотрајно уклоне симптоме, док узрок остаје. Слично је и са спољним прањем мотора, које је оправдано само у одређеним случајевима.

Мотор се споља пере углавном пре или после поправке цурења уља или горива, да би се проверило да ли је квар отклоњен. Ако је површина тек благо замашћена и возило не оставља трагове, прање обично није потребно.

Зашто је прање мотора ризично

Неодговарајућа употреба одмашћивача може оштетити металне делове и дихтунге, а прскање ротирајућих елемената води до брзог квара лежајева. Потребно је и прецизно знати које електронске компоненте треба заштитити, јер продор воде у конекторе и модуле може трајно угасити мотор. Чак и сама употреба високопритисног перача носи ризик пуцања црева или бртвила ако је млаз прејак и преблизу.

Kод унутрашњег чишћења адитивима ситуација може бити још опаснија. Превелике дозе адитива могу изазвати прегревање и топљење делова издувног система, нарочито код возила са ДПФ филтером. Произвођачи често ни не дозвољавају употребу оваквих средстава током гаранције, а претеривање са адитивима може довести до одбијања гаранцијског покрића.

Зато се препоручује коришћење само јасно декларисаних препарата, уз чување рачуна и стриктно поштовање упутства. Адитиви могу имати смисла код старијих мотора, али само као превенција, уз обавезну ранију замену уљног филтера.

аутомобили аутомобилизам аутомобилски мотори
Магазин Техно
