НАЈЈАЧИ ДОСАД Chat GPT-5 – „доктор наука" у вашем џепу

08.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Biznis.rs
Коментари (0)
ChatGPT
Фото: ChatGTP/илустрација

Компанија OpenAI представила је свој нови, снажнији модел вештачке интелигенције GPT-5, који одмах постаје доступан свим од 700 милиона недељних корисника апликације ChatGPT.

Директор Сем Алтман описао га је као „велики искорак“ у правцу опште вештачке интелигенције (AGI) и „експерта на нивоу доктора наука у вашем џепу“. GPT-5 доноси знатно боље кодирање, креативно писање, решавање сложених проблема, мање грешака и „мање удворичко“ понашање, преноси Bloomberg.

Модел може да генерише текст, глас и слике, пише функционалне сајтове и апликације, нуди нијансираније одговоре и, у оквиру смерница, настоји да пружи корисну информацију уместо да аутоматски одбије захтев.

Нови „agent“ у апликацији ChatGPT, уз дозволу корисника, може приступити Gmail-у, Google календару и контактима. Унапређена је и подршка за здравствене теме, уз упозорење да AI не замењује стручну помоћ.

опен аи
Фото: ChatGTP/илустрација

Altman признаје да GPT-5 још није AGI, јер не може континуирано да учи, али га сматра „значајним кораком“ ка том циљу. Демонстрације су показале да модел може написати стотине линија кода у секунди, креирати језичке програме и давати сложеније садржаје, попут дирљивих посветних говора.

Лансирање GPT-5 долази усред трке технолошких гиганата за развој AGI. Google је недавно приказао свој „world model“, док је Meta најавила да је суперинтелигенција „на видику“. OpenAI, процењен на 500 милијарди долара, приход остварује од претплата и пословних интеграција, док ће бесплатна верзија GPT-5 имати ограничену употребу, а Pro пакет од 200 долара месечно – неограничен приступ.

ChatGPT Open AI нова верзија
Извор:
Biznis.rs
Пише:
Дневник
