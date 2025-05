СТИЖЕ НАЈКОРИСНИЈА GMAIL ФУНКЦИЈА ДО САДА Она ће да мења начин на који шаљемо и примамо мејлове

Током овогодишње конференције за програмере, извршни директор компаније Гугл, Сундар Пичаи, објавио је да ће предстојећа Gmail апликација добити нову функцију под називом "Персонализовани паметни одговори".

Идеја која стоји иза ове функције је да, уз дозволу корисника, Гемини може да прегледа старије имејл поруке и Google документе како би помогао у креирању одговора на личне и пословне имејлове.

Google такође жели да помогне корисницима да боље управљају својим имејловима помоћу нове функције чишћења пријемног сандучета.

Још једна нова функција, која је интегрисана, је брзо заказивање састанака и обавеза, што омогућава корисницима да понуде резервације директно из Gmail-а.

Soon Gemini in @gmail will help you draft emails with suggested replies that match your tone & context, stay organized with inbox cleanup, & book time with customers or clients faster with appointment scheduling—all without leaving your inbox. → https://t.co/c3Do5qhPNu… pic.twitter.com/mZEZUJ2k71

— Google Workspace (@GoogleWorkspace) May 20, 2025